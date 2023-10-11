Мать обвиняемого в убийстве девушки из Каменка-Уральского пришла на шоу к Малахову

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Программа с ней вышла в эфир 11 октября. Там она рассказала, что все местные жители ополчились против нее.
Она рассказала, что ее считают мамой маньяка, хотя она уверена, что ее сын не совершал этого преступления. Она отметила, что воспитывала Эдуарда добрым человеком, поэтому совершить такое он не мог.
Стало известно, что мать и сын жили отдельно друг от друга. О том, что Эдуарда задержали, она узнала из новостей. Никакого подозрительного поведения за сыном она не замечала.
Программа вышла в эфир на канале «Россия 1». Ранее здесь же выходил еще один выпуск этого шоу, посвященного гибели Даны. Напомним, что подозреваемый велосипедист Голиков находится под стражей до 9 января 2024 года.