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Published Сегодня, 17:20

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Мэром Нижнего Тагила стал Владислав Пинаев, а сапбодистка наконец вернулась домой

Мэром Нижнего Тагила стал Владислав Пинаев, а сапбодистка наконец вернулась домой

11 октября 2023, 17:20
Фото: Midjourney
Новым мэром Нижнего Тагила стал Владислав Пинаев, сбитая катером сапбодистка вернулась домой после реабилитации и в городе открылся парк почти за сто млн рублей: самое важное, что произошло 11 октября в Нижнем Тагиле и не только.

25 депутатов отдали свои голоса в пользу Владислава Пинаева. В своем выступлении тогда еще кандидат рассказал о планах на ближайшие пять лет. Совсем скоро градоначальник заступит на второй срок.

Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
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По словам врачей, это настоящее чудо! Ирина Подмазова вернулась домой послед долгих месяцев реабилитации. Редакция TagilCity.ru внимательно следила за ее историей.

Получившая травму головы сапбодистка в Тагиле вернулась домой после реабилитации
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