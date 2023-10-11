Мэром Нижнего Тагила стал Владислав Пинаев, а сапбодистка наконец вернулась домой

Новым мэром Нижнего Тагила стал Владислав Пинаев, сбитая катером сапбодистка вернулась домой после реабилитации и в городе открылся парк почти за сто млн рублей: самое важное, что произошло 11 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле