Мэром Нижнего Тагила стал Владислав Пинаев, а сапбодистка наконец вернулась домой

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
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Updated Сегодня, 17:22
25 депутатов отдали свои голоса в пользу Владислава Пинаева. В своем выступлении тогда еще кандидат рассказал о планах на ближайшие пять лет. Совсем скоро градоначальник заступит на второй срок.
По словам врачей, это настоящее чудо! Ирина Подмазова вернулась домой послед долгих месяцев реабилитации. Редакция TagilCity.ru внимательно следила за ее историей.
В исправительном центре на ГГМ откроют вакансии для 110 женщин. Об этом рассказал Вячеслав Горячкин, вице-мэр Нижнего Тагила.
Нижний Тагил ощутит географические перемены. Официально не существующее село Покровское в ближайшем будущем определит свои границы.
Самый крупный объект благоустройства в Нижнем Тагиле готов принять гостей. В Нижне-Выйском сквере закончилась реконструкция. Бюджет проекта составил 99,6 млн рублей.