Микрозаймы станут более доступны для МСП с единым сокращенным пакетом документов

«Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов и бизнес-процессов», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также сообщил, что микрозаем можно оформить в более короткие сроки, с возможностью объяснения причин в случае отказа в выдаче. Теперь, по словам Исаевича, оформление микрозаймов станет доступно всем предпринимателям от Калининграда до Владивостока на одинаковых условиях.