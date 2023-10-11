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Микрозаймы станут более доступны для МСП с единым сокращенным пакетом документов

Микрозаймы станут более доступны для МСП с единым сокращенным пакетом документов

11 октября 2023, 08:17
Фото: 1MI
У малого и среднего бизнеса теперь есть возможность получить микрозаем в режиме онлайн по сокращенному и общему для всей РФ пакету документов в 131 государственной микрофинансовой организации.

Начало использованию новой процедуры было положено с запуском на цифровой платформе «МСП.РФ» сервиса «Подбор и получение микрофинансирования» для оформления льготной финансовой государственной поддержки. При помощи этого сервиса компаниям, занятым в сфере гостиничного и производственного бизнеса, общественного питания и торговли, уже перечислили первые 42 займа на сумму 128 миллионов рублей, пишет tass.ru.

Сервис предлагает подать документы для оформления займа в соответствии с единым сокращенным (в определенных регионах — в два раза) пакетом. Единый срок рассмотрения запроса составляет до пяти календарных дней. Решение отказать в займе выносится в соответствии с исчерпывающим перечнем оснований и при указании причин; для подачи и отслеживания статуса заявки не требуется приходить в офис государственной микрофинансовой организации (ГМФО). Заемщики также проходят автоматическую проверку на стоп-факторы в режиме рассмотрения цифрового профиля, содержащего 1200 параметров бизнеса.

«Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов и бизнес-процессов», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также сообщил, что микрозаем можно оформить в более короткие сроки, с возможностью объяснения причин в случае отказа в выдаче. Теперь, по словам Исаевича, оформление микрозаймов станет доступно всем предпринимателям от Калининграда до Владивостока на одинаковых условиях.

Александр Исаевич сообщил, что теперь ведущие государственные МФО в регионах разрабатывают планы по предоставлению микрозаймов через новый онлайн-сервис. До конца года бизнес в республиках Башкортостан, Татарстан и Удмуртия, в Иркутской и Саратовской областях имеет шансы получить микрозаймы на общую сумму не менее миллиарда рублей.

Подходы к деятельности государственных МФО и процедура выдачи микрозаймов были скорректированы в сторону упрощения после их введения в состав участников НГС, координацией работы которой занимается Корпорация МСП. Благодаря этой мере созданы новые требования к МФО и их деятельности. В настоящее время в периметр мониторинга корпорации введены 136 ГМФО (92 организации регионального и 44 — муниципального уровня) из 84 регионов.

Важно принять во внимание тот факт, что деятельность ГМФО инициирована и координируется Министерством экономического развития, чтобы обеспечить содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым с привлечением средств федерального, регионального и местного бюджетов. Учредителями ГМФО стали регионы и муниципальные образования. Микрозаймы на сумму до пяти миллионов рублей сроком до трех лет в ГМФО выделяют по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).

Развитием системы кредитования бизнеса в России занимаются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Исполнение этого проекта находится в зоне ответственности первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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