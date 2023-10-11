Насильник и убийца 7-летней девочки в Екатеринбурге попытался смягчить свое наказание

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Ранее он попытался добиться смягчения своего наказания, но безуспешно, сообщает Свердловский облсуд.
Виновным мужчину из Верхней Сысерти признали в апреле 2005 года. Следствие установило, что годом ранее мужчина предложил семилетней девочке мороженное и шоколадку. Таким образом он заманил ее в гости. Дома он изнасиловал ребенка, а затем убил.
Суд назначил ему 19 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину в совершении преступления он так и не признал.
В результате суд отказал ему в смягчении меры пребывания. Он продолжит находиться до конца назначенного срока в пенитенциарном учреждении.
Ранее сообщались подробности жизни маньяка из Каменска-Уральского, который насиловал и убивал своих жертв, используя их одежду.