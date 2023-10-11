Насильник и убийца 7-летней девочки в Екатеринбурге попытался смягчить свое наказание

Виновным мужчину из Верхней Сысерти признали в апреле 2005 года. Следствие установило, что годом ранее мужчина предложил семилетней девочке мороженное и шоколадку. Таким образом он заманил ее в гости. Дома он изнасиловал ребенка, а затем убил.