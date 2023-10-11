tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Насильник и убийца 7-летней девочки в Екатеринбурге попытался смягчить свое наказание

Насильник и убийца 7-летней девочки в Екатеринбурге попытался смягчить свое наказание

11 октября 2023, 10:33
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина, который осужден за убийство 7-летнего ребенка, а также совершивший с ним насильственные действия, продолжит отбывать наказание в пенитенциарном учреждении.

Ранее он попытался добиться смягчения своего наказания, но безуспешно, сообщает Свердловский облсуд.

Виновным мужчину из Верхней Сысерти признали в апреле 2005 года. Следствие установило, что годом ранее мужчина предложил семилетней девочке мороженное и шоколадку. Таким образом он заманил ее в гости. Дома он изнасиловал ребенка, а затем убил.

Суд назначил ему 19 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Свою вину в совершении преступления он так и не признал.

В результате суд отказал ему в смягчении меры пребывания. Он продолжит находиться до конца назначенного срока в пенитенциарном учреждении.

Ранее сообщались подробности жизни маньяка из Каменска-Уральского, который насиловал и убивал своих жертв, используя их одежду.

Житель Верхней Туры убил собутыльника за кражу телефона
Узнать подробнее
Читайте также:
Сожитель избил и изнасиловал женщину в ПервоуральскеПодростка из Тюмени изнасиловали в люкс-отелеИзнасилованный в спецшколе Екатеринбурга подросток отпущен на свободу
#Происшествия#Суд#Убийство#Девочка#Изнасилование#Преступление#Насильник#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Сегодня, 06:54
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Вчера, 07:00
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
9 октября, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Сегодня, 03:34
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46