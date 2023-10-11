Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции

В парке не только сохранили все зеленые насаждения, но и высадили новые. Строители оборудовали туалет с возможностью доступа маломобильных групп населения, а также урны и скамьи, изготовленные из вторичного сырья на основе полимерпесчаной технологии. Уличная мебель из смешанного пластика и песка не только экологична, но и ударо- и жаропрочна. А чуть ранее в самом сердце Нижне-Выйского сквера появился макет паровоза Черепановых.