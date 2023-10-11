Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции

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Published Сегодня, 03:34
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В Нижне-Выйском сквере по улице Верхняя Черепанова, 44 в Нижнем Тагиле установили просторные спортивные зоны для занятий на тренажерах и игры в волейбол, детские комплексы, видовые площадки. Специалисты выполнили монтаж парковых качелей, обновили ограждения и лестничные марши. На благоустроенной территории появились удобные велодорожки, газоны, ландшафтные композиции с цветниками, пляжная зона с шезлонгами и даже амфитеатр.
В ходе реконструкции работники полностью отремонтировали 2 канализационных коллектора, которые обслуживают весь микрорайон ВМЗ, установили защиту кабельных линий, освещение и камеры видеонаблюдения, а также оборудовали парковку.
Мы сделали большое дело благодаря инициативе жителей данного микрорайона. Место очень красивое, многолюдное. Летом здесь собирается очень большое количество людей. Сегодня мы эту территорию официально открыли. Сейчас тагильчанам надо ее обживать и беречь то, что сделано. Сегодняшний праздник, мне кажется, для горожан станет ярким событием, которое они запомнят на всю жизнь, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
В парке не только сохранили все зеленые насаждения, но и высадили новые. Строители оборудовали туалет с возможностью доступа маломобильных групп населения, а также урны и скамьи, изготовленные из вторичного сырья на основе полимерпесчаной технологии. Уличная мебель из смешанного пластика и песка не только экологична, но и ударо- и жаропрочна. А чуть ранее в самом сердце Нижне-Выйского сквера появился макет паровоза Черепановых.
Все работы по обновлению Нижне-Выйского сквера проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Данную общественную территорию мы сделали благодаря нацпроекту. Эта инициатива нашего президента Владимира Владимировича Путина. Нас во всем поддерживает и наш губернатор Евгений Владимирович Куйвашев. Однако отдельные слова благодарности я хотел бы сказать всем, кто проголосовал за реконструкцию этой набережной, — добавил Владислав Пинаев.
Более 29,5 тысяч тагильчан отдали свои голоса за восстановление именно этого объекта. Число проголосовавших превышает количество жителей микрорайона в три раза.
Я рада, что здесь собралось так много тагильчан. Огромную благодарность выражаю всем, кто поддерживает все наши начинания, потому что мы как никто другой почувствовали, что такое реализация национальных проектов. И наш район, конечно, самый лучший, — сказала куратор проекта по благоустройству Нижне-Выйского сквера Ольга Иванкова.
Напомним, с 2018 года благодаря участию Нижнего Тагила в национальном проекте «Жилье и городская среда» новый вид обрели уже 14 общественных пространств. Так, 5 октября 2023 года на ГГМ по улице Дружинина, 39 завершился ремонт дворовой территории. Отмечается, что здесь была создана современная многофункциональная площадка.