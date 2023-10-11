Нижний Тагил — лидер в реализации нацпроекта по благоустройству территорий

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В 2023 году в Нижнем Тагиле благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» занимаются реконструкцией сразу нескольких объектов.
Так, продолжается ремонт пешеходной зоны Ленинградского проспекта (нечетная сторона). На сегодняшний день ведется обновление участка от проезда между домами № 95 и 103 до улицы Чайковского, строители укладывают тротуарную плитку, а также монтируют опоры контактной сети. Специалисты также занимаются установкой новой линии наружного освещения. На ремонтируемом участке будет заменено порядка 40 столбов.
Подходит к концу и реконструкция придомовых территорий на Черноисточинском шоссе 15, 15А, 15Б, 17 и 19 на Гальянке. Одним из основных моментов при его разработке стало разграничение пешеходных и транспортных потоков на пространстве с плотной жилой застройкой, торговыми объектами и досуговыми центрами. Под обновление попали все участки, под которыми не проходят инженерные сети и коммуникации.
Вдоль домов разместили 74 парковочных места для личного транспорта, построили разворотные площадки и зоны разгрузки за магазинами, а тротуары расширили до 8,5 метров. Перед зданием «Почта России» предусмотрели место для отдыха. Здесь установят деревянные скамьи, парковые качели, велопарковки и добавят цветники.
Оформление пешеходной зоны выполняется в едином стиле с парком Победы. После завершения благоустройства прогулочный маршрут продолжится до дублера Черноисточинского шоссе.
Уже в октябре завершится и благоустройства двора на Зари, 99 на Вагонке. На этом объекте подрядчики, в первую очередь, заменили изношенные инженерные сети. А «Горэнерго-НТ» выполнило монтаж системы горячего водоснабжения и центрального отопления. Затем специалисты заасфальтировали проезды и тротуары, а также оборудовали парковку на 50 машиномест.
Сейчас двор готовится к установке детской игровой площадки и зоны для занятия спортом. Площадь участка, на котором проводится реконструкция, превышает 14 тысяч кв. м.
Полностью реализован проект по обустройству дворовой территории на Дружинина, 39. Здесь всего за несколько месяцев работники благоустроили площадь более 21 тысячи кв. метров. Здесь установили уличные тренажеры, детский игровой комплекс, обустроили баскетбольную площадку с резиновым покрытием, заасфальтировали пешеходные зоны и автопроезды, а также оборудовали более 150 парковочных мест.
Еще один объект — Нижне-Выйский сквер на ВМЗ — после капитально ремонта открыли 10 октября.
Хочу сказать, что федеральный проект, который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в Нижнем Тагиле вызвал самый большой интерес из всех субъектов страны. Я могу сказать, что те проекты, которые были реализованы за 5 лет, вызывают уважение. Этот город — один из лучших муниципалитетов при реализации нацпроекта, — отметил министр Энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Отметим, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина с 2017 года. Свердловская область при поддержке губернатора Евгения Куйвашева стала одним из регионов-лидеров по созданию в каждом городе благоустроенных общественных территорий — парков, скверов, набережных.
В 2022 году в регионе благоустроено 1919 территорий, завершены работы на 13 объектах — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Общая сумма финансирования проектов по благоустройству составила 11,3 миллиарда рублей.
В 2023 году ведется благоустройство 59 объектов, в том числе 46 общественных и 13 дворовых территорий. Общая сумма средств, предусмотренная в бюджете региона на софинансирование работ по благоустройству, составляет 1,73 миллиарда рублей.