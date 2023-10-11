Нижний Тагил — лидер в реализации нацпроекта по благоустройству территорий

Подходит к концу и реконструкция придомовых территорий на Черноисточинском шоссе 15, 15А, 15Б, 17 и 19 на Гальянке. Одним из основных моментов при его разработке стало разграничение пешеходных и транспортных потоков на пространстве с плотной жилой застройкой, торговыми объектами и досуговыми центрами. Под обновление попали все участки, под которыми не проходят инженерные сети и коммуникации.