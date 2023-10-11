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Новый населенный пункт с 1500 жителей появится в Нижнем Тагиле

Новый населенный пункт с 1500 жителей появится в Нижнем Тагиле

11 октября 2023, 12:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле готовятся к присоединению населенного пункта, который в народе носит название «Покровское-1», или «Сокол».

Сейчас село Покровка официально не существует, сообщила начальник управления архитектуры Ирина Бородина. Иначе говоря, как отдельный населенный пункт не выделяется действующим уставом города и законом «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» от 20 июля 2015 года. Специалисты провели работу по определению границ планируемого образования поселка Покровка.

Разделен земельный участок, утверждены леса, определена начало границы поселка Покровское. Установлено функциональное зонирование — застройка многоэтажными жилыми домами, зона общественной застройки, многофункциональная общественно-трудовая зона и коммунально-складская зона, — пояснила Ирина Бородина на заседании думы 11 октября.

В дальнейшем объект будет поставлен на кадастровый учет, а затем, согласно закону Свердловской области о территориальном делении, будет решаться вопрос о внесении нового населенного пункта. Как пояснила начальник управления, этим будут заниматься совместно с Законодательным собранием.

Ирина Бородина, начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Нижнего ТагилаИрина Бородина, начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Нижнего Тагила
Ирина Бородина, начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Нижнего Тагила
Фото: tagilcity.ru
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Интересная работа предстоит по присвоению населенному пункту названия. Как пояснила специалист, это делается через Государственный каталог географических названий. Объект будет находиться в округе «Нижний Тагил». На все формальные мероприятия уйдет около двух месяцев, сообщила Бородина.

Вице-спикер гордумы Алексей Балыбердин отметил, что сейчас в Покровке, или Соколе проживает около полутора тысяч человек.

Это в основном молодые семьи, работники Уралвагонзавода, — отметил Алексей Балыбердин.

Также думцы затронули проблему финансирования нового населенного пункта. Как пояснил вице-мэр Вячеслав Горячкин, до становления Покровки населенным пунктом, общественная территория будет обслуживаться силами МУП «Тагилдорстрой».

Пока он не является населенным пунктов, нам не учитывают при формировании бюджетов полномочий расходы на эту территорию. Ни общественную территорию, ни дороги. Дополнительная нагрузка ляжет на «Тагилдорстрой», будем содержать за счет бюджета Нижнего Тагила, — отметил Вячеслав Горячкин.
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