Новый населенный пункт с 1500 жителей появится в Нижнем Тагиле

В дальнейшем объект будет поставлен на кадастровый учет, а затем, согласно закону Свердловской области о территориальном делении, будет решаться вопрос о внесении нового населенного пункта. Как пояснила начальник управления, этим будут заниматься совместно с Законодательным собранием.