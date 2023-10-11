Получившая травму головы сапбодистка в Тагиле вернулась домой после реабилитации

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Ирина Подмазова проходила реабилитацию в Клиническом институте мозга в Березовском. Сейчас лечение в стационаре закончилось и тагильчанка вернулась домой, где ее ждали супруг Иван и трое детей. Однако восстановление пока не закончено, и Ирина ежедневно ездит на занятия в санаторий «Руш».
По словам мужа тагильчанки, после закрытой ЧМТ Ирине, благодаря ее упорству, удалось сделать большой шаг в восстановлении. Девушка уже передвигается без поддержки.
За столь короткий срок после тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы Иришка сделала большой прорыв в восстановлении. Врачи оценивают этот факт на грани чуда!
Конечно, не хочется делать преждевременных выводов о перспективах восстановления, но то, что я вижу, вселяет оптимизм. Передвигается уже без опоры и поддержки, только на лестницах для моего спокойствия подаю ей руку, хотя она и сама хорошо справляется. Иришка проявляет упорство и еë силе воли можно только позавидовать! — рассказал на своей странице в соцсети Иван Подмазов.
Трагедия на Тагильском пруду произошла 30 июля. Во время вечерней прогулки в сапборд Ирины врезался катер. Иван, который также был на месте происшествия, утверждает, что водитель катера Никита Карпов был пьян, а после приезда полиции и вовсе скрылся. Диалог за виновника продолжал прибывший на место спасатель Никита Ступин, который назвался владельцем лодки. Больше недели Ирина провела в коме в реанимации.