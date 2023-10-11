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Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Получившая травму головы сапбодистка в Тагиле вернулась домой после реабилитации

Получившая травму головы сапбодистка в Тагиле вернулась домой после реабилитации

11 октября 2023, 14:04
Фото: Иван Подмазов
Тагильчанка Ирина Подмазова, которая в конце июля получила тяжелую травму голову после столкновения сапборда с катером, вернулась домой после реабилитации. По словам ее супруга, девушка сделала большой прорыв в восстановлении.

Ирина Подмазова проходила реабилитацию в Клиническом институте мозга в Березовском. Сейчас лечение в стационаре закончилось и тагильчанка вернулась домой, где ее ждали супруг Иван и трое детей. Однако восстановление пока не закончено, и Ирина ежедневно ездит на занятия в санаторий «Руш».

Ирина вернулась домой после восстановления от тяжелой травмы головыИрина вернулась домой после восстановления от тяжелой травмы головы
Ирина вернулась домой после восстановления от тяжелой травмы головыИрина вернулась домой после восстановления от тяжелой травмы головы
Ирина вернулась домой после восстановления от тяжелой травмы головы
Фото: Иван Подмазов

По словам мужа тагильчанки, после закрытой ЧМТ Ирине, благодаря ее упорству, удалось сделать большой шаг в восстановлении. Девушка уже передвигается без поддержки.

За столь короткий срок после тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы Иришка сделала большой прорыв в восстановлении. Врачи оценивают этот факт на грани чуда!
Конечно, не хочется делать преждевременных выводов о перспективах восстановления, но то, что я вижу, вселяет оптимизм. Передвигается уже без опоры и поддержки, только на лестницах для моего спокойствия подаю ей руку, хотя она и сама хорошо справляется. Иришка проявляет упорство и еë силе воли можно только позавидовать! — рассказал на своей странице в соцсети Иван Подмазов.

Трагедия на Тагильском пруду произошла 30 июля. Во время вечерней прогулки в сапборд Ирины врезался катер. Иван, который также был на месте происшествия, утверждает, что водитель катера Никита Карпов был пьян, а после приезда полиции и вовсе скрылся. Диалог за виновника продолжал прибывший на место спасатель Никита Ступин, который назвался владельцем лодки. Больше недели Ирина провела в коме в реанимации.

Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
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