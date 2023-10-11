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Автомобиль Mercedes вылетел с моста в Екатеринбурге

Появилось видео падения автомобиля с моста в Екатеринбурге

11 октября 2023, 04:39
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Автомобиль Mercedes вылетел с моста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в районе Плотинки столкнулись автомобили Mercedes и BMW. ДТП случилось на проспекте Ленина.

После столкновения Mercedes вылетел на тротуар, врезался в забор, а потом опрокинулся с моста. Известно, что в этой иномарке находился только водитель, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

Приехавшие сотрудники скорой помощи осматривали троих человек. Двое из них дети 13 и 7 лет. В BMW ехала семья из Краснодарского края. Инспекторы ГИБДД выясняют личности участников дорожной аварии, а также проводят освидетельствование на состояние опьянения.

Напомним, 8 октября 2023 года в Серове пьяный автомобилист влетел в столб освещения. Пострадавшего пассажира с полученными травмами привезли в больницу и госпитализировали. Водитель не пострадал.

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