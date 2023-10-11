Пожарные в Нижнем Тагиле спасли 9 человек и двух собак из горящего дома

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В тушении огня принимали участие 17 человек. В квартире, на балконе которой произошел пожар, спасатели обнаружили двух собак в разных комнатах. Также они сумели эвакуировать из дома девять человек с помощью спасательных устройств, рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.
Причины и обстоятельства, в связи с которыми вспыхнул огонь, пока неизвестны. Пострадавших в происшествии нет.
Напомним, 9 октября 2023 года в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажном доме. До приезда сотрудников пожарной службы здание покинули 20 человек. В ближайшее время огонь потушили. Пострадавших нет.