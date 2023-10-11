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Пожарные в Нижнем Тагиле спасли 9 человек и двух собак из горящего дома

Пожарные в Нижнем Тагиле спасли 9 человек и двух собак из горящего дома

11 октября 2023, 07:08
Фото: МЧС Свердловской области
В Нижнем Тагиле на балконе квартиры в десятиэтажке разгорелся пожар на площади два метра. Инцидент случился 9 октября 2023 года.

В тушении огня принимали участие 17 человек. В квартире, на балконе которой произошел пожар, спасатели обнаружили двух собак в разных комнатах. Также они сумели эвакуировать из дома девять человек с помощью спасательных устройств, рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Фото: МЧС Свердловской области

Причины и обстоятельства, в связи с которыми вспыхнул огонь, пока неизвестны. Пострадавших в происшествии нет.

Напомним, 9 октября 2023 года в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажном доме. До приезда сотрудников пожарной службы здание покинули 20 человек. В ближайшее время огонь потушили. Пострадавших нет.

В Екатеринбурге 20 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке
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