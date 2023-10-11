Пожарные в Нижнем Тагиле спасли 9 человек и двух собак из горящего дома

В тушении огня принимали участие 17 человек. В квартире, на балконе которой произошел пожар, спасатели обнаружили двух собак в разных комнатах. Также они сумели эвакуировать из дома девять человек с помощью спасательных устройств, рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.