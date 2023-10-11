ПЦБК провела квест «Бумажные IT-игры» для студентов пермских вузов

Директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова сказала, что важно, чтобы молодёжь сначала проходила на предприятии практику, а затем приходила на работу. При этом решается ещё одна задача — развитие компетенций наставничества у инженерно-технического персонала. Она сообщила, что квест готовила команда специалистов и они готовы стать наставниками.