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ПЦБК провела квест «Бумажные IT-игры» для студентов пермских вузов

ПЦБК провела квест «Бумажные IT-игры» для студентов пермских вузов

11 октября 2023, 10:15
Фото: pcbk.ru
Уже второй целлюлозно-бумажный квест провела группа предприятий «ПЦБК». В этот раз он назывался «Бумажные IT-игры».
ПЦБКПЦБК
ПЦБК
Фото: pcbk.ru

В квесте приняли участие 35 студентов пермского политехнического университета и Пермского государственного аграрно-технологического университета, изучающих информационные технологии, пишет properm.ru.

До игры студентов пригласили на предприятие, чтобы ознакомить с этапами производства картона, бумаги, гофроупаковки. Также им наглядно показали, как работает экономика замкнутого цикла. Эта информация помогла им в прохождении квеста.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова рассказала, что студентам показали высокотехнологичное производство изнутри. Такой подход помогает воспринимать предмет не просто как теорию.

Сообщают, что квест проходил в ДК «Бумажник». Каждая из 6 команд должна была пройти 6 испытаний. Студентам предстояло спроектировать рабочее место машиниста, виртуально доставить на предприятие 60 тонн макулатуры, настроить стенды АСУТП и не только. За каждую выполненную задачу выдавались бумкоины. По итогам прохождения каждого задания в командах определяли лучших игроков, которым вручали дипломы и подарки. Наставниками команд выступили 40 сотрудников ПЦБК.

Директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова сказала, что важно, чтобы молодёжь сначала проходила на предприятии практику, а затем приходила на работу. При этом решается ещё одна задача — развитие компетенций наставничества у инженерно-технического персонала. Она сообщила, что квест готовила команда специалистов и они готовы стать наставниками.

Напомним: первые «Бумажные игры» состоялись в ПЦБК в апреле 2023 года. На предприятии создан производственно-образовательный кластер, партнёрами которого являются 16 вузов, техникумов, колледжей и школ Пермского края.

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