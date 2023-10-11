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РЭО: До 2030 года отрасль переработки отходов создаст 19 тысяч рабочих мест

РЭО: До 2030 года отрасль переработки отходов создаст 19 тысяч рабочих мест

11 октября 2023, 20:19
Фото: reo.ru
Как заявил Денис Буцаев, гендиректор Российского экологического оператора (РЭО), благодаря экономике замкнутого цикла в России появятся свыше 19 тысяч прямых рабочих мест и дополнительные вакансии в смежных отраслях.

Вопросы формирования кадрового потенциала для развития экономики замкнутого цикла ректоры ведущих вузов и представители корпоративного сектора обсуждали 10 октября в ходе сессии «Корпоративное образование: человеческий капитал как основа устойчивого развития» в рамках Российского экологического форума (РЭФ).

Глава РЭО заявил, что рынок сегодня обладает огромным потенциалом, он фактически открыт и беспрецедентно широк для молодых специалистов. Непосредственно в сфере обращения с отходами до 2030 года будет образовано свыше 19 тысяч новых рабочих мест, но это число, скорее всего, можно умножить на три за счет расширения бизнеса в смежных сферах. Созданы максимально конкурентоспособные условия — как по финансовой составляющей, так и в связи с повышением уровня образования и технических компетенций практически по всему сроку востребованности специалистов. Значительные изменения принципов работы в сфере обращения с ТКО очевидны, как и то, что сектор становится высокотехнологичным. «Поэтому агитирую всех за то, чтобы становиться частью экономики замкнутого цикла», — резюмировал Денис Буцаев. Об этом информирует bel.ru.

Кроме того, глава РЭО отметил, что организация реализует программы кадровой подготовки в сфере экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с отходами при содействии НИТУ МИСиС и РЭУ им. Г. В. Плеханова, и рассказал о консорциуме, в рамках которого произошло объединение 40 ведущих российских вузов. В их числе — МГТУ им. Н. Э. Баумана и МГУ им. М. В. Ломоносова.

Также участники сессии обсудили тенденции и возможности развития российского корпоративного образования, шансы корпоративных университетов стать альтернативой привычным академическим вузам в вопросе развития специфических профкомпетенций и механизмы создания и трансляции унифицированных образовательных компетенций в обновленных форматах.

#Общество
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