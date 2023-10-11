РЭО: До 2030 года отрасль переработки отходов создаст 19 тысяч рабочих мест

Глава РЭО заявил, что рынок сегодня обладает огромным потенциалом, он фактически открыт и беспрецедентно широк для молодых специалистов. Непосредственно в сфере обращения с отходами до 2030 года будет образовано свыше 19 тысяч новых рабочих мест, но это число, скорее всего, можно умножить на три за счет расширения бизнеса в смежных сферах. Созданы максимально конкурентоспособные условия — как по финансовой составляющей, так и в связи с повышением уровня образования и технических компетенций практически по всему сроку востребованности специалистов. Значительные изменения принципов работы в сфере обращения с ТКО очевидны, как и то, что сектор становится высокотехнологичным. «Поэтому агитирую всех за то, чтобы становиться частью экономики замкнутого цикла», — резюмировал Денис Буцаев. Об этом информирует bel.ru.