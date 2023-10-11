РЭО: РОП имеет большое значение для перехода к экономике замкнутого цикла

До конца 2025 года в России введут 55%-й норматив утилизации упаковки, а до 15 апреля того же года начнется предоставление отчетности по новым правилам. С 1 января 2026 года норматив утилизации вырастет до 75% и вступят в силу новые правила для импортеров. В 2027 году реформа будет завершена переходом на 100%-й норматив утилизации упаковки.