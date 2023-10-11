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РЭО: РОП имеет большое значение для перехода к экономике замкнутого цикла

РЭО: РОП имеет большое значение для перехода к экономике замкнутого цикла

11 октября 2023, 17:55
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) объявил об изменениях, которые ожидают сферу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) после принятия закона о расширенной ответственности производителей (РОП).

Главные тезисы были представлены 10 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ) во время проведения паблик-тока «РОП: игра по новым правилам».

Согласно заявлению Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, РОП играет важную роль в процессе перехода России к экономике замкнутого цикла. Именно с помощью этого механизма формируются экономические предпосылки для возврата вторичного сырья в хозоборот. По словам главы РЭО, соответствующие изменения в законодательство подготовил природоохранный блок правительства России под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. Об этом информирует gorod55.ru.

Как сообщил Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию РЭО, в организации намерены минимизировать бумажный документооборот, переведя информацию в единую систему — ЕФГИС УОИТ. В рамках указанной системы можно будет производить не только прием отчетов у производителей и утилизаторов, но и сверять их с данными налоговых органов, ФТС, Росстата, ГИС «Промышленность», «Меркурий», системы маркировки «Честный знак» и другими. Отчетность будет верифицироваться посредством этих процессов.

По словам замруководителя департамента расширенной ответственности производителей РЭО Валентины Аникеенко, сроки вступления в силу основных положений реформы РОП уже известны. Так, в следующем году начнет действовать федеральный закон о РОП и с этого момента стартуют изменения, предусмотренные реформой.

С 1 сентября 2024 года начнут действовать новые требования к лицензированию, а российское правительство может ввести перечень видов продукции и товаров, производимых с обязательной долей вторсырья.

С 1 января по 31 декабря текущего года производители и импортеры могут предоставлять отчеты по правилам, существующим сейчас, без учета реформы.

Правительство может запустить эксперимент, направленный на апробирование новых правил для импортеров, с 1 января 2024 года по 1 января 2026-го.

До конца 2025 года в России введут 55%-й норматив утилизации упаковки, а до 15 апреля того же года начнется предоставление отчетности по новым правилам. С 1 января 2026 года норматив утилизации вырастет до 75% и вступят в силу новые правила для импортеров. В 2027 году реформа будет завершена переходом на 100%-й норматив утилизации упаковки.

Закон о РОП способствует формированию экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.

#Общество
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