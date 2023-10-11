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Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 07:05

Семь кандидатов на пост мэра выступили перед депутатами Нижнего Тагила

Семь кандидатов на пост мэра выступили перед депутатами Нижнего Тагила

11 октября 2023, 06:53
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле 11 октября все семь кандидатов выступили перед народными избранниками со своими концепциями по развитию Нижнего Тагила.

На заседании присутствовали все 25 депутатов. Выступающие рассказывали свои программы в том же порядке, что и перед конкурсной комиссией 4 октября. Первым был Никита Ванаев, завершала презентацию программ Эльвира Калугина.

Вопросы депутатов были адресованы каждому из кандидатов в мэры. Так, например, предпринимателя из Новоуральска Никиту Ванаева, который собирается решать проблемы медицины в Нижнем Тагиле, спросили, как он это будет делать, если эти вопросы в компетенции региональной власти, а не муниципальной. Также народные избранники поинтересовались у кандидата, почему он хочет руководить Нижним Тагилом, если сам родом из Новоуральска.

Выступление Никиты ВанаеваВыступление Никиты Ванаева
Комиссия по выбору главы Нижнего ТагилаКомиссия по выбору главы Нижнего Тагила
Комиссия по выбору главы Нижнего ТагилаКомиссия по выбору главы Нижнего Тагила
Выступление Никиты Ванаева
Фото: tagilcity.ru

Нынешний глава города Владислав Пинаев вновь рассказал комиссии о планах создать в Нижнем Тагиле вуз, чтобы сократить отток населения. На вопрос депутата Ирины Пудовкиной, на базе какого института будет новый вуз, Владислав Пинаев ответил, что этот вопрос будет решаться с губернатором.

Выступление Владислава ПинаеваВыступление Владислава Пинаева
Выступление Владислава Пинаева

Владелец автомойки Федор Трачук, по мнению комиссии, не представил свою программу по развитию Нижнего Тагила, а лишь указал на недостатки работы депутатов в их округах. Среди вопросов кандидату были: служил ли он в армии, что им было сделано для улучшения жизни в городе и какие меры поддержки ветеранам СВО он предлагает. На что Федор Трачук ответил, что в армии он не служил, а для военных, вернувшихся со специальной военной операции по ранению, нужно открыть санаторий в Черноисточинске.

Выступление Федора ТрачукаВыступление Федора Трачука
Выступление Федора Трачука
Фото: tagilcity.ru

Следующим выступающим кандидатом был начальник отдела горхозяйства ЗАТО Свободный Андрей Мельников. Его спрашивали про поддержку предпринимателей и участников СВО, а также развитие культуры. Депутат Ирина Пудовкина поинтересовалась, есть ли у Андрея Мельникова команда для работы. Он ответил, что нет, но готов влиться в уже имеющуюся.

Выступление Андрея МельниковаВыступление Андрея Мельникова
Выступление Андрея Мельникова

Председатель профсоюза НТЗМК Ольга Кияткина в представлении своей программы вновь сделала упор на озеленение, выращивание деревьев и регулирование транспортных потоков. Вице-спикер гордумы Алексей Балыбердин спросил кандидата в мэры, что из перечисленного ей в городе не реализуется. Ольга Кияткина ответила, что реализуется все, но программы по данным направлениям необходимо развивать и продолжать. Также депутатов интересовало, какие меры она видит для увеличения численности населения.

Выступление Ольги КияткинойВыступление Ольги Кияткиной
Выступление Ольги Кияткиной
Фото: tagilcity.ru

Инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина закрыла выступление кандидатов. В своей концепции она сделала упор на поддержку детей разного возраста и студентов. Также Эльвира Калугина предложила воссоздать в городе пищевые производства путем привлечения инвестиций.

Выступление Эльвиры КалугинойВыступление Эльвиры Калугиной
Выступление Эльвиры Калугиной
Фото: tagilcity.ru

Один из кандидатов на пост мэра не смог присутствовать на заседании комиссии. Атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин находится в больнице.

Голосование за мэра Нижнего Тагила состоится сразу после показа концепций, после думцы удалились на перерыв. Им, напомним, рекомендовали троих кандидатов — действующего мэра Владислава Пинаева, предпринимателя из Новоуральска Никиту Ванаева и председателя профсоюза НТЗМК Ольгу Кияткину. Однако народные избранники могут отдать свои голоса за любого из семи кандидатов.

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