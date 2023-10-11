Семь кандидатов на пост мэра выступили перед депутатами Нижнего Тагила

Владелец автомойки Федор Трачук, по мнению комиссии, не представил свою программу по развитию Нижнего Тагила, а лишь указал на недостатки работы депутатов в их округах. Среди вопросов кандидату были: служил ли он в армии, что им было сделано для улучшения жизни в городе и какие меры поддержки ветеранам СВО он предлагает. На что Федор Трачук ответил, что в армии он не служил, а для военных, вернувшихся со специальной военной операции по ранению, нужно открыть санаторий в Черноисточинске.