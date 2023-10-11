Семь кандидатов на пост мэра выступили перед депутатами Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На заседании присутствовали все 25 депутатов. Выступающие рассказывали свои программы в том же порядке, что и перед конкурсной комиссией 4 октября. Первым был Никита Ванаев, завершала презентацию программ Эльвира Калугина.
Вопросы депутатов были адресованы каждому из кандидатов в мэры. Так, например, предпринимателя из Новоуральска Никиту Ванаева, который собирается решать проблемы медицины в Нижнем Тагиле, спросили, как он это будет делать, если эти вопросы в компетенции региональной власти, а не муниципальной. Также народные избранники поинтересовались у кандидата, почему он хочет руководить Нижним Тагилом, если сам родом из Новоуральска.
Нынешний глава города Владислав Пинаев вновь рассказал комиссии о планах создать в Нижнем Тагиле вуз, чтобы сократить отток населения. На вопрос депутата Ирины Пудовкиной, на базе какого института будет новый вуз, Владислав Пинаев ответил, что этот вопрос будет решаться с губернатором.
Владелец автомойки Федор Трачук, по мнению комиссии, не представил свою программу по развитию Нижнего Тагила, а лишь указал на недостатки работы депутатов в их округах. Среди вопросов кандидату были: служил ли он в армии, что им было сделано для улучшения жизни в городе и какие меры поддержки ветеранам СВО он предлагает. На что Федор Трачук ответил, что в армии он не служил, а для военных, вернувшихся со специальной военной операции по ранению, нужно открыть санаторий в Черноисточинске.
Следующим выступающим кандидатом был начальник отдела горхозяйства ЗАТО Свободный Андрей Мельников. Его спрашивали про поддержку предпринимателей и участников СВО, а также развитие культуры. Депутат Ирина Пудовкина поинтересовалась, есть ли у Андрея Мельникова команда для работы. Он ответил, что нет, но готов влиться в уже имеющуюся.
Председатель профсоюза НТЗМК Ольга Кияткина в представлении своей программы вновь сделала упор на озеленение, выращивание деревьев и регулирование транспортных потоков. Вице-спикер гордумы Алексей Балыбердин спросил кандидата в мэры, что из перечисленного ей в городе не реализуется. Ольга Кияткина ответила, что реализуется все, но программы по данным направлениям необходимо развивать и продолжать. Также депутатов интересовало, какие меры она видит для увеличения численности населения.
Инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина закрыла выступление кандидатов. В своей концепции она сделала упор на поддержку детей разного возраста и студентов. Также Эльвира Калугина предложила воссоздать в городе пищевые производства путем привлечения инвестиций.
Один из кандидатов на пост мэра не смог присутствовать на заседании комиссии. Атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин находится в больнице.
Голосование за мэра Нижнего Тагила состоится сразу после показа концепций, после думцы удалились на перерыв. Им, напомним, рекомендовали троих кандидатов — действующего мэра Владислава Пинаева, предпринимателя из Новоуральска Никиту Ванаева и председателя профсоюза НТЗМК Ольгу Кияткину. Однако народные избранники могут отдать свои голоса за любого из семи кандидатов.