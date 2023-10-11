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Строительство здания суда в Екатеринбурге обойдется почти в миллиард рублей

Строительство здания суда в Екатеринбурге обойдется почти в миллиард рублей

11 октября 2023, 14:56
Фото: 1MI
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который построит здание нового суда в районе Академический. Стоимость закупки — почти миллиард рублей.

Администрация города Екатеринбурга объявила конкурс на выбор подрядчика для строительства здания суда в Академическом районе, на участке между проспектом Академика Сахарова, улицей Вильгельма де Геннина и рекой Патрушихи. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте «Госзакупки», стоимость работ составит 945,7 миллиона рублей.

Согласно документам техзадания, здание будет иметь две секции. Подрядчик обязан разработать проектные бумаги, провести инженерные исследования и возвести объект. Общая площадь земельного участка, предназначенного для строительства, составляет 15,5 тысяч квадратных метров. Также предполагается, что в здании будет несколько входов для разных групп людей — отдельно для судей, работников, посетителей и подозреваемых.

Потенциальные подрядчики смогут подавать заявки до 19 октября. Окончание строительных работ запланировано на начало 2025 года.

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#Суд#Подрядчик#Строительство#Конкурс#Анна Григорьева#Екатеринбург#Академический район#Мэрия Екатеринбурга
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