Строительство здания суда в Екатеринбурге обойдется почти в миллиард рублей

Согласно документам техзадания, здание будет иметь две секции. Подрядчик обязан разработать проектные бумаги, провести инженерные исследования и возвести объект. Общая площадь земельного участка, предназначенного для строительства, составляет 15,5 тысяч квадратных метров. Также предполагается, что в здании будет несколько входов для разных групп людей — отдельно для судей, работников, посетителей и подозреваемых.