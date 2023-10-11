Трое пьяных мужчин напали на водителя Toyota в Екатеринбурге

Вскоре после этого екатеринбуржцу позвонил один из хулиганов и сказал, что им нужно поговорить, якобы шофер недавно проезжал мимо него на перекрестке и не подвез. При встрече мужчины стали намекать водителю, что он им должен оказать финансовую поддержку, однако он отказался давать им деньги.