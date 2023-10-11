Трое пьяных мужчин напали на водителя Toyota в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Как рассказал пострадавший автомобилист, он знаком с нападавшими. По его словам, он некоторое время назад обращался в сервис по ремонту машин, но к другому сотруднику, пишет Е1.
Вскоре после этого екатеринбуржцу позвонил один из хулиганов и сказал, что им нужно поговорить, якобы шофер недавно проезжал мимо него на перекрестке и не подвез. При встрече мужчины стали намекать водителю, что он им должен оказать финансовую поддержку, однако он отказался давать им деньги.
Потом вечером этого же дня пострадавший снова встретил эту компанию, которая начала его избивать. В результате у мужчины оказалась порвана куртка, разбито лобовое стекло автомобиля и повреждения на лице. Также нападавшие отобрали у него ключи от транспорта и требовали выкупить ее за 50 тысяч рублей.
После происшествия горожанин обратился в полицию.
Напомним, ночью 1 октября 2023 года в Екатеринбурге неизвестные люди толпой избили местного жителя. Мужчину увезли в больницу.