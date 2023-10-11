Участники СВО из Свердловской области получат право на льготы по газификации

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Речь идет о компенсации или освобождении от 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям, покупку газового оборудования и для внутренней системы отопления, пишет ТАСС.
Такое право военнослужащим предоставят власти региона. Законопроект в заксобрание внес губернатор Евгений Куйвашев.
Льгота будет затрагивать непосредственного военного, либо одного из совершеннолетних членов его семьи, совместно проживающего с ним. А в случае гибели участника СВО, не воспользовавшегося этим правом, компенсацию получит его вдова.
Напомним, что в список свердловских льготных категорий граждан также входят малоимущие, женщины старше 55 лет, мужчины от 60 лет, медицинские и педагогические работники, проживающие в селах.