tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Участники СВО из Свердловской области получат право на льготы по газификации

Участники СВО из Свердловской области получат право на льготы по газификации

11 октября 2023, 11:22
Фото: 1MI
Право на льготы по газификации предоставят участникам СВО из Свердловской области.

Речь идет о компенсации или освобождении от 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям, покупку газового оборудования и для внутренней системы отопления, пишет ТАСС.

Такое право военнослужащим предоставят власти региона. Законопроект в заксобрание внес губернатор Евгений Куйвашев.

Льгота будет затрагивать непосредственного военного, либо одного из совершеннолетних членов его семьи, совместно проживающего с ним. А в случае гибели участника СВО, не воспользовавшегося этим правом, компенсацию получит его вдова.

Напомним, что в список свердловских льготных категорий граждан также входят малоимущие, женщины старше 55 лет, мужчины от 60 лет, медицинские и педагогические работники, проживающие в селах.

Свердловчане задолжали за газ более 226 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В России предложили создать льготы для активных отцовКакие выплаты и льготы положены учителям Нижнего ТагилаКак тагильчанам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены
#Общество#Свердловская область#Компенсация#ГАЗ#Законопроект#Льготы#Газификация#Военнослужащие#СВО#Дарья Сорокина#Медицинские работники
Подпишитесь
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Сегодня, 06:54
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Вчера, 07:00
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
9 октября, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Сегодня, 03:34
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46