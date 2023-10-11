В Екатеринбурге два ребенка нарушили ПДД и попали под колеса машин

Первое ДТП произошло напротив дома №10 на улице Агрономическая. По предварительным данным, 9-летний мальчик выбежал на дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля Kaiyi E5. Ребенка госпитализировали с переломом левого голеностопа и вывихом нижней челюсти. Со слов мамы мальчика, он шел на тренировку, а почему решил перейти дорогу не по правилам, она пояснить не смогла, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.