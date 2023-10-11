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Published Сегодня, 15:54

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Updated Сегодня, 15:56

В Екатеринбурге два ребенка нарушили ПДД и попали под колеса машин

В Екатеринбурге два ребенка нарушили ПДД и попали под колеса машин

11 октября 2023, 15:54
Фото: 1MI
Сразу два ребенка пострадали при авариях, которые произошли 11 октября в Екатеринбурге. В обоих случаях дети нарушили правила дорожного движения.

Первое ДТП произошло напротив дома №10 на улице Агрономическая. По предварительным данным, 9-летний мальчик выбежал на дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля Kaiyi E5. Ребенка госпитализировали с переломом левого голеностопа и вывихом нижней челюсти. Со слов мамы мальчика, он шел на тренировку, а почему решил перейти дорогу не по правилам, она пояснить не смогла, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мальчик попал под колеса Kaiyi E5Мальчик попал под колеса Kaiyi E5
Мальчик попал под колеса Kaiyi E5
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Вторая авария произошла на улице Сулимова вблизи дома №26. 9-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора, когда ее сбил автомобиль Citroën Jumper. Пострадавшая получила перелом правого бедра и была доставлена в медучреждение.

Девочка попала под колеса Citroën JumperДевочка попала под колеса Citroën Jumper
Девочка попала под колеса Citroën Jumper
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Дети#ДТП#ГИБДД#Анна Григорьева#Госпитализация#Екатеринбург#Авария
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