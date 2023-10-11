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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Екатеринбурге ожидается визит главы МВД России

В Екатеринбурге ожидается визит главы МВД России

11 октября 2023, 09:25
Фото: 1MI
Глава МВД России Владимир Колокольцев прилетит в Екатеринбург. Его визит ожидается в конце октября.

Цель поездки пока неизвестна, сообщает Ура.ру со ссылкой на анонимный источник.

Отмечается, что замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, который ответственен за решение серьезной проблемы с кадрами, 10 октября собирал заседание из руководителей отделов главка.

Возможно, это как-то связано с подготовкой, — отметил источник издания.

В одной из версий приезда силовика источник выдвинул проблему с кадрами, которая в последнее время сложилась в Свердловской области.

В пресс-центре МВД России поездку пока не комментируют.

Визит Собянина ожидается в Екатеринбурге
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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#МВД России#Владимир Колокольцев#Рабочая поездка#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Проблема с кадрами
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