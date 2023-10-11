В Екатеринбурге ожидается визит главы МВД России

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Цель поездки пока неизвестна, сообщает Ура.ру со ссылкой на анонимный источник.
Отмечается, что замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, который ответственен за решение серьезной проблемы с кадрами, 10 октября собирал заседание из руководителей отделов главка.
Возможно, это как-то связано с подготовкой, — отметил источник издания.
В одной из версий приезда силовика источник выдвинул проблему с кадрами, которая в последнее время сложилась в Свердловской области.
В пресс-центре МВД России поездку пока не комментируют.