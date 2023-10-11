В Екатеринбурге авиалесохрана раздала 550 сотрудникам 34 млн рублей долгов

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Речь идет об «Уральской базе авиационной охраны лесов». Здесь во время рейда было установлено, что оплата работы за тушение лесных пожаров является отдельным видом оплаты труда и должна выплачиваться два раза.
А в учреждении имелась такая задолженность, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Так, за период с июня по август 2023 года работодатель задолжал более 550 сотрудниками сумму примерно в 34 млн рублей. Поэтому прокуратура внесла представление в адрес руководителя организации.
Должностное лицо привлекли к административной ответственности, после чего он погасил всю сумму задолженности.