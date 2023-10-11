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В Екатеринбурге авиалесохрана раздала 550 сотрудникам 34 млн рублей долгов

В Екатеринбурге авиалесохрана раздала 550 сотрудникам 34 млн рублей долгов

11 октября 2023, 13:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры работодатель раздал долги на 34 млн рублей.

Речь идет об «Уральской базе авиационной охраны лесов». Здесь во время рейда было установлено, что оплата работы за тушение лесных пожаров является отдельным видом оплаты труда и должна выплачиваться два раза.

А в учреждении имелась такая задолженность, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, за период с июня по август 2023 года работодатель задолжал более 550 сотрудниками сумму примерно в 34 млн рублей. Поэтому прокуратура внесла представление в адрес руководителя организации.

Должностное лицо привлекли к административной ответственности, после чего он погасил всю сумму задолженности.

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#Происшествия#Прокуратура#Работодатель#Долги#Задолженность#Оплата труда#Екатеринбург#Лесные пожары#Дарья Сорокина#Уральская база авиационной охраны лесов
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