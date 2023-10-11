В Екатеринбурге рейс в Казань задержан на четыре часа

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Вылет самолета должен был состояться 10 октября 2023 года в 22:15, но он полетел только в два часа ночи 11 октября. Информация о задержке рейса появилась на электронном табло аэропорта Кольцово.
По какой причине авиамаршрут был задержан — пока не сообщается.
Напомним, 9 октября 2023 года в аэропорту Кольцово на шесть часов задержали рейс Екатеринбург — Москва. Через некоторое время выяснилось, что задержка произошла из-за технических неполадок в самолете. В связи с этим пассажиры отправились в столицу позднее.