В Екатеринбурге рейс в Казань задержан на четыре часа

Напомним, 9 октября 2023 года в аэропорту Кольцово на шесть часов задержали рейс Екатеринбург — Москва. Через некоторое время выяснилось, что задержка произошла из-за технических неполадок в самолете. В связи с этим пассажиры отправились в столицу позднее.