В РЭО сообщили о планах по созданию центров по технологиям утилизации товаров

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
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В числе подобных решений — введение инжиниринга продуктов, обеспечивающего возможности их переработки. С этой целью на всей территории Российской Федерации могут быть открыты специализированные центры.
На пленарном заседании, состоявшемся на Российском экологическом форуме (РЭФ), вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение заняться проработкой соответствующих инициатив, обозначив векторы деятельности, результатом которой станет формирование экономики замкнутого цикла в РФ и модернизация сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Главным направлением работы она назвала открытие инжиниринговых центров с готовыми предложениями по утилизации продукции. Эксперт отметила, что в мире сейчас производятся огромные объемы товаров и продуктов. При этом данный процесс не сопровождается пакетными, коробочными предложениями, касающимися методов утилизации товаров и веществ, которые выводятся на рынок. «Я жду соответствующие предложения, чтобы в рамках экономики замкнутого цикла запустить в Российской Федерации работу таких инжиниринговых центров», — подытожила вице-премьер. Об этом информирует rostovgazeta.ru.
Гендиректор РЭО в ходе пленарного заседания рассказал, что в сфере обращения с отходами есть три препятствия, которые встают на пути формирования в России экономики замкнутого цикла. Во-первых, это экономический барьер — без источника возврата инвестиций не имеет смысла ждать вложений в отрасль. В данном вопросе краеугольным камнем является принятие нововведений, в соответствии с которыми будут происходить изменения в работе института расширенной ответственности производителей (РОП).
Еще одно препятствие — это невозможность оперировать необходимым объемом статистической информации ввиду ее поступления из разных источников. Решением этого вопроса будет внедрение системы, аккумулирующей все данные от различных образователей отходов в едином реестре. Третья проблема — технологическая. Главной задачей инжиниринга производимых продуктов должна являться их последующая эффективная переработка, что подразумевает проведение масштабной и интересной работы.
Гарантия загрузки предприятий, необходимая для того, чтобы система работала корректно, является еще одним важным фактором, который нужно учесть в работе. Загрузка должна обеспечиваться инвесторам с применением определенных эффективных инструментов.
РЭФ проводился в этом году с 8 по 11 октября и включал в себя молодежный день и программу деловых мероприятий.