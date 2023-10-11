В РЭО сообщили о планах по созданию центров по технологиям утилизации товаров

На пленарном заседании, состоявшемся на Российском экологическом форуме (РЭФ), вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение заняться проработкой соответствующих инициатив, обозначив векторы деятельности, результатом которой станет формирование экономики замкнутого цикла в РФ и модернизация сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Главным направлением работы она назвала открытие инжиниринговых центров с готовыми предложениями по утилизации продукции. Эксперт отметила, что в мире сейчас производятся огромные объемы товаров и продуктов. При этом данный процесс не сопровождается пакетными, коробочными предложениями, касающимися методов утилизации товаров и веществ, которые выводятся на рынок. «Я жду соответствующие предложения, чтобы в рамках экономики замкнутого цикла запустить в Российской Федерации работу таких инжиниринговых центров», — подытожила вице-премьер. Об этом информирует rostovgazeta.ru.