В Свердловской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Как сообщает ФГБУ «Уральское УГМС», такая обстановка продлится как минимум до 12 октября. В эти дни погоду в Свердловской области будет определять гребень антициклона.
В целом в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя
и снега. Ветер западный, ветер прогнозируется юго-западный до 3-8 метров в секунду, днем его порывы местами могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться на отметках -2, +3С, а на севере до -5С. Днем ожидается +2, +7С.
Ранее синоптики прогнозировали в Екатеринбурге дождь и мокрый снег.