В Свердловской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

и снега. Ветер западный, ветер прогнозируется юго-западный до 3-8 метров в секунду, днем его порывы местами могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться на отметках -2, +3С, а на севере до -5С. Днем ожидается +2, +7С.