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Updated Сегодня, 14:02

В Свердловской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Свердловской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

11 октября 2023, 14:00
Фото: Midjourney
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Свердловской области. Объявлен 5 класс горимости леса по региональной шкале.

Как сообщает ФГБУ «Уральское УГМС», такая обстановка продлится как минимум до 12 октября. В эти дни погоду в Свердловской области будет определять гребень антициклона.

В целом в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя

и снега. Ветер западный, ветер прогнозируется юго-западный до 3-8 метров в секунду, днем его порывы местами могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться на отметках -2, +3С, а на севере до -5С. Днем ожидается +2, +7С.

Ранее синоптики прогнозировали в Екатеринбурге дождь и мокрый снег.

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#Пожар#Свердловская область#Снег#Осадки#Температура воздуха#Дождь#Ветер#УГМС#Екатеринбург#Антициклон#Дарья Сорокина#Живая природа#Горимость леса
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