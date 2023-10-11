В Свердловской области сына вернули матери после обвинений в издевательствах

Однако, как стало известно от бабушки мальчика, его вернули родительнице. При этом сотрудники Следственного комитета до сих пор проводят проверку фактов произошедшего. По словам родственницы, она не знала о том, где находится внук. О том, что ребенок вернулся домой ей сообщили в СК. В ведомстве решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за причинение физических или психических страданий с особой жестокостью, пишет Е1.