В Свердловской области сына вернули матери после обвинений в издевательствах

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Ребенка забрали в реабилитационный центр после того, как он обвинил мать в жестоком обращении и издевательствах. Школьник находился там с 7 сентября. Например, он рассказывал, что она заставляла его жевать грязные носки, пить воду из унитаза и бить самого себя ремнем.
Однако, как стало известно от бабушки мальчика, его вернули родительнице. При этом сотрудники Следственного комитета до сих пор проводят проверку фактов произошедшего. По словам родственницы, она не знала о том, где находится внук. О том, что ребенок вернулся домой ей сообщили в СК. В ведомстве решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за причинение физических или психических страданий с особой жестокостью, пишет Е1.