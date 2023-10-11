В УрФУ в Екатеринбурге вновь отказали в регистрации студенту, выигравшему суд

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Однако обучающийся металлургического факультета Ишангулы Ярашгулыева обратился в суд и выиграл его. Далее он, взяв постановление оттуда, отправился в Центр международной студенческой мобильности и рекрутинга. Здесь директор Центра Елизавета Сыскова сказала ему, что в регистрации ему все же отказывают, пишет ЕАН.
У студента есть два долга по учебе. Закрыть их он должен до 28 октября. Адвокат студента Марина Ермакова сообщила, что молодой человек выиграл уже два суда. Также она добавила, что все происходящее выглядит как месть вуза конкретному обучающемуся за победу в судебных разбирательствах.
Сперва суд признал, что УрФУ проявил халатность и не продлил вовремя студенту визу. Второй суд признал незаконным административный протокол полиции о том, что Ярашгулыев незаконно находится на территории страны. Известно, что студент должен завершить свое обучение 30 июня 2024 года.
Напомним, что при помощи президента Уральской ассоциации беженцев Людмилы Лукашевой через суд парень доказал, что в УрФУ была допущена халатность.