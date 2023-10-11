tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В УрФУ в Екатеринбурге вновь отказали в регистрации студенту, выигравшему суд

В УрФУ в Екатеринбурге вновь отказали в регистрации студенту, выигравшему суд

11 октября 2023, 13:14
Фото: 1MI
В УрФУ в Екатерибурге снова отказали 25-летнему студенту, уроженцу Туркменистана, которого едва ли не выслали из России.

Однако обучающийся металлургического факультета Ишангулы Ярашгулыева обратился в суд и выиграл его. Далее он, взяв постановление оттуда, отправился в Центр международной студенческой мобильности и рекрутинга. Здесь директор Центра Елизавета Сыскова сказала ему, что в регистрации ему все же отказывают, пишет ЕАН.

У студента есть два долга по учебе. Закрыть их он должен до 28 октября. Адвокат студента Марина Ермакова сообщила, что молодой человек выиграл уже два суда. Также она добавила, что все происходящее выглядит как месть вуза конкретному обучающемуся за победу в судебных разбирательствах.

Сперва суд признал, что УрФУ проявил халатность и не продлил вовремя студенту визу. Второй суд признал незаконным административный протокол полиции о том, что Ярашгулыев незаконно находится на территории страны. Известно, что студент должен завершить свое обучение 30 июня 2024 года.

Напомним, что при помощи президента Уральской ассоциации беженцев Людмилы Лукашевой через суд парень доказал, что в УрФУ была допущена халатность.

Иностранный студент, не получивший визу из-за халатности УрФУ, продолжит обучение
Узнать подробнее
Читайте также:
В УрФУ в Екатеринбурге прокомментировали массовые отчисления студентовСтуденты УрФУ в Екатеринбурге пожаловались на угрозы массовых отчислений
#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Сегодня, 06:54
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Вчера, 07:00
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
9 октября, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Сегодня, 03:34
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46