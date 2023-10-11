В УрФУ в Екатеринбурге вновь отказали в регистрации студенту, выигравшему суд

У студента есть два долга по учебе. Закрыть их он должен до 28 октября. Адвокат студента Марина Ермакова сообщила, что молодой человек выиграл уже два суда. Также она добавила, что все происходящее выглядит как месть вуза конкретному обучающемуся за победу в судебных разбирательствах.