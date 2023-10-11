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В здании скорой помощи Невьянска падает потолок

В здании скорой помощи Невьянска падает потолок

11 октября 2023, 15:52
Фото: 1MI
В Невьянске в отделении скорой помощи с потолка падают куски штукатурки. Здание построено в 1950-х года и ни разу капитально не ремонтировалось.

По словам сотрудников «скорой», они опасаются выходить на работу. Накануне, 10 октября штукатурка обвалилась на стол, за которым работает фельдшер, сообщает «КП-Екатеринбург».

Главный врач ГБУЗ ЦРБ Невьянска Денис Волков рассказал изданию, что мелкий ремонт проводился, но капитальное обновление отделения нужно согласовывать только с Минздравом и Роспотребнадзором. По словам главврача, находясь на должности полтора года, он все это время просил выделить средства на ремонт.

Вопрос решается, но каждый ремонт должен соответствовать своим санитарным правилам и нормам, которые меняются. Смета на проектные работы была сделана еще в 2019 году. За это время санитарные нормы изменились несколько раз, — сообщил Денис Волков.

А пока, чтобы потолок не падал на фельдшеров, их рабочие места решено перенести. В настоящий момент обсуждаются вопрос, куда и когда именно.

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#Происшествия#Скорая помощь#Ремонт#Невьянск#Анна Григорьева#Потолок#Штукатурка
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