В здании скорой помощи Невьянска падает потолок

Главный врач ГБУЗ ЦРБ Невьянска Денис Волков рассказал изданию, что мелкий ремонт проводился, но капитальное обновление отделения нужно согласовывать только с Минздравом и Роспотребнадзором. По словам главврача, находясь на должности полтора года, он все это время просил выделить средства на ремонт.