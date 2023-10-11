В здании скорой помощи Невьянска падает потолок

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
По словам сотрудников «скорой», они опасаются выходить на работу. Накануне, 10 октября штукатурка обвалилась на стол, за которым работает фельдшер, сообщает «КП-Екатеринбург».
Главный врач ГБУЗ ЦРБ Невьянска Денис Волков рассказал изданию, что мелкий ремонт проводился, но капитальное обновление отделения нужно согласовывать только с Минздравом и Роспотребнадзором. По словам главврача, находясь на должности полтора года, он все это время просил выделить средства на ремонт.
Вопрос решается, но каждый ремонт должен соответствовать своим санитарным правилам и нормам, которые меняются. Смета на проектные работы была сделана еще в 2019 году. За это время санитарные нормы изменились несколько раз, — сообщил Денис Волков.
А пока, чтобы потолок не падал на фельдшеров, их рабочие места решено перенести. В настоящий момент обсуждаются вопрос, куда и когда именно.