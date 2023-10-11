Водитель грузовика уснул и столкнулся со школьным автобусом на Тюменской трассе

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:37
По предварительной информации, водитель грузовика, ехавший в Екатеринбург, в какой-то момент уснул и вскоре столкнулся с движущимся впереди автобусом, в котором ехали школьники, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Пострадавших в результате дорожной аварии нет. Оба транспорта получили повреждения. Детей отправили в школу на резервном автобусе.
На место ДТП приехали инспекторы ГИБДД, чтобы установить обстоятельства случившегося. Дорожное движение не ограничено.
Напомним, 6 сентября 2023 года в Асбесте случилось столкновение автомобиля и двух грузовиков. Пострадали шофер и пассажир легковой машины.