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Грузовик влетел в школьный автобус на трассе Екатеринбург — Тюмень

Водитель грузовика уснул и столкнулся со школьным автобусом на Тюменской трассе

11 октября 2023, 06:37
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Грузовик влетел в школьный автобус на трассе Екатеринбург — Тюмень

На Тюменской трассе произошла авария между грузовиком и школьным автобусом, в котором ехали девять детей.

По предварительной информации, водитель грузовика, ехавший в Екатеринбург, в какой-то момент уснул и вскоре столкнулся с движущимся впереди автобусом, в котором ехали школьники, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Пострадавших в результате дорожной аварии нет. Оба транспорта получили повреждения. Детей отправили в школу на резервном автобусе.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

На место ДТП приехали инспекторы ГИБДД, чтобы установить обстоятельства случившегося. Дорожное движение не ограничено.

Напомним, 6 сентября 2023 года в Асбесте случилось столкновение автомобиля и двух грузовиков. Пострадали шофер и пассажир легковой машины.

В Асбесте произошло ДТП с двумя грузовиками и легковым авто
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