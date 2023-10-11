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Водитель в Екатеринбурге арестован на 5 суток за отказ снимать тонировку

Водитель в Екатеринбурге арестован на 5 суток за отказ снимать тонировку

11 октября 2023, 09:19
Фото: 1MI
30-летний житель Екатеринбурга отказался выполнять требование полицейских снять тонировку с автомобиля Hyundai Solaris.

Водитель иномарки ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за тонированные стекла в транспорте. Требования снять тонировку он игнорировал. Инспекторы ГИБДД передали материалы дела в суд, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Суд, рассмотрев материалы, признал екатеринбуржца виновным в административном нарушении и назначил ему арест на пять суток.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области автомобилисты стали чаще ездить с тонированными стеклами, превышающими требования о соблюдении их светопропускаемости. По сравнению с 2022 годом, аналогичные случаи выросли на 10%. Наибольшее количество нарушителей — молодые люди до 35 лет.

Молодые нарушители: незаконную тонировку на Урале чаще всего ставит молодежь
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