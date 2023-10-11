Водитель в Екатеринбурге арестован на 5 суток за отказ снимать тонировку

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Водитель иномарки ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за тонированные стекла в транспорте. Требования снять тонировку он игнорировал. Инспекторы ГИБДД передали материалы дела в суд, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
Суд, рассмотрев материалы, признал екатеринбуржца виновным в административном нарушении и назначил ему арест на пять суток.
Напомним, в 2023 году в Свердловской области автомобилисты стали чаще ездить с тонированными стеклами, превышающими требования о соблюдении их светопропускаемости. По сравнению с 2022 годом, аналогичные случаи выросли на 10%. Наибольшее количество нарушителей — молодые люди до 35 лет.