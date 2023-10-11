Водитель в Екатеринбурге арестован на 5 суток за отказ снимать тонировку

Напомним, в 2023 году в Свердловской области автомобилисты стали чаще ездить с тонированными стеклами, превышающими требования о соблюдении их светопропускаемости. По сравнению с 2022 годом, аналогичные случаи выросли на 10%. Наибольшее количество нарушителей — молодые люди до 35 лет.