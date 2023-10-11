Военнослужащие Еланского гарнизона могут остаться без посылок на Новый Год

На Новый год без посылок могут остаться военные Еланского гарнизона. Дело в том, что в местном почтовом отделении отключили отопление. Местные жители утверждают, что это произошло из-за долгов.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов посетил порошинское почтовое отделение. Он обратил внимание на то, что хоть и указано, что обед с 14.00 до 15.00. Фактически сотрудник отдыхает с 12.00 до 15.00. Местные жители рассказали парламентарию, что сотрудница почты получает маленькую зарплату, при этом вынуждена работать на старых компьютерах, которые периодически ломаются. Из-за этого зачастую получение посылок растягивается. Это особенно критично для военнослужащих. Они люди занятые, не могут позволить себе потратить несколько часов на посещение почты. И отопления нет. Как будут зимой выкручиваться? — отметил Максим Иванов. Также депутат отметил нехватку работников в данном отделении: здесь нет даже начальника отделения. Местные жители не откликаются на вакансию из-за невысокой зарплаты. Этот вопрос Максим Иванов обещал обсудить на очередном заседании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Свердловчанам предложили составить список жалоб на работу «Почты России» Узнать подробнее Читайте также: Марки в честь 300-летия Нижнего Тагила поступили в городские почтовые отделения В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты