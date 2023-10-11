Военнослужащие Еланского гарнизона могут остаться без посылок на Новый Год

Posted 11 октября 2023, 09:07
Published 11 октября 2023, 09:07
Modified 12 октября 2023, 10:02
Updated 12 октября 2023, 10:02
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов посетил порошинское почтовое отделение. Он обратил внимание на то, что хоть и указано, что обед с 14.00 до 15.00. Фактически сотрудник отдыхает с 12.00 до 15.00.
Местные жители рассказали парламентарию, что сотрудница почты получает маленькую зарплату, при этом вынуждена работать на старых компьютерах, которые периодически ломаются. Из-за этого зачастую получение посылок растягивается.
Это особенно критично для военнослужащих. Они люди занятые, не могут позволить себе потратить несколько часов на посещение почты. И отопления нет. Как будут зимой выкручиваться? — отметил Максим Иванов.
Также депутат отметил нехватку работников в данном отделении: здесь нет даже начальника отделения. Местные жители не откликаются на вакансию из-за невысокой зарплаты.
Этот вопрос Максим Иванов обещал обсудить на очередном заседании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.