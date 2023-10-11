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ВТБ Лизинг предлагает автомобили новых марок в лизинг с выгодой до 17,5%

ВТБ Лизинг предлагает автомобили новых марок в лизинг с выгодой до 17,5%

11 октября 2023, 08:05
Фото: пресс служба АО ВТБ Лизинг
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ВТБ Лизинг предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям легковые автомобили новых на российском рынке марок KAIYI, BAIC на специальных условиях — с преимуществом до 17,5% от рекомендованной розничной стоимости. Предложение действует до 30 ноября 2023 года.

Оформляя в лизинг кроссовер BAIC X55 стоимостью 2 950 000 руб. с авансом 49% ежемесячный платеж в течение 7 лет составит 31 329 ₽. При этом за счет экономии на налогах и скидки от поставщика итоговая стоимость автомобиля будет ниже рыночной на 8,8% и составит 2 689 823 руб. *

Приобретая KAIYI X3 PRO стоимостью 2 514 900 руб. с авансом 49% ежемесячный платеж будет равен 31 915 руб. в течение 5 лет. За счет экономии на налогах, сумма которой составит 1 037 084 рублей за весь период финансовой аренды, автомобиль для клиента ВТБ Лизинг будет стоить на 17,5% ниже розничной цены и составит 2 074 167 руб.*

Кроссовер BAIC X55 — городской среднеразмерный кроссовер сегмента SUV D. Он оснащен новейшим высокотехнологичным 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 178 л. с. с максимальным крутящим моментом 300 Н∙м, доступным в широком диапазоне 1500-4250 об/мин. Силовой агрегат работает в паре с роботизированной коробкой передач 7DCT. Такое сочетание демонстрирует наиболее оптимальный баланс динамики и экономичности.

Компактный кроссовер KAIYI X3 PRO оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л. с. в сочетании с вариатором. KAIYI X3 PRO предлагает яркий дизайн, повышенный запас мощности, интеллектуальные решения, продуманную эргономику и высокий уровень безопасности для комфортного городского вождения.

Фото: пресс служба АО ВТБ Лизинг

«ВТБ Лизинг всегда работает над тем, чтобы сделать покупку автомобиля наиболее выгодной для своих клиентов. Одно из важных направлений этой работы — тесное взаимодействие с автопроизводителями и поставщиками. В рамках сотрудничества с новыми брендами мы рады предложить новинки на российском рынке по привлекательной стоимости и с комфортными ежемесячными платежами в период финансовой аренды. Исходя из потребностей клиентов мы также готовы сделать предложение на автомобили с учётом внесения минимального аванса», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Андрей Гетманюк.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобили KAIYI, BAIC клиенты могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 09.10.2023 г.

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