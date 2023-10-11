ВТБ Лизинг предлагает автомобили новых марок в лизинг с выгодой до 17,5%

«ВТБ Лизинг всегда работает над тем, чтобы сделать покупку автомобиля наиболее выгодной для своих клиентов. Одно из важных направлений этой работы — тесное взаимодействие с автопроизводителями и поставщиками. В рамках сотрудничества с новыми брендами мы рады предложить новинки на российском рынке по привлекательной стоимости и с комфортными ежемесячными платежами в период финансовой аренды. Исходя из потребностей клиентов мы также готовы сделать предложение на автомобили с учётом внесения минимального аванса», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Андрей Гетманюк.