Аэрофлот объявил о расширении географии полетов на фоне проблем с двигателями у S7

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
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Updated Сегодня, 18:50
Как сообщает newsnn.ru, ранее СМИ уже поднимали тему о сокращении на 15% числа полетов S7 Airlines в предстоящий осенне-зимний период, так как не менее 20% парка авиаперевозчика сейчас не имеет возможности летать и-за проблем с американскими двигателями на фоне действующих антироссийских санкций.
Наряду с этим группа «Аэрофлот», которая смогла в 2022 году нарастить свой пассажиропоток до 40 миллионов человек, опубликовала свое обновленное расписание полетов, вступающее в силу с 29 октября и действующее до марта 2024 года. Расписание доступно на официальном сайте «Аэрофлота».
Осенне-зимнее расписание авиаперевозчика, в рамках которого перелеты будут вестись в 190 направлениях, начнет действовать 29 октября. В заявлении компании, сделанном в четверг, 12 октября, сообщается, что в наступающем сезоне число направлений станет на 10% больше, чем год назад, а провозная емкость возрастет на 14%. Примерно половина доступных пассажирам направлений — перелеты по России.
Примечательно, что в обновленном расписании значатся дополнительные рейсы на Пхукет из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга и на Маврикий — из Москвы. Также стоит отметить, что из Москвы будет отправляться больше рейсов в Казахстан, чем ранее. Кроме того, новые перелеты планируется организовать в Дубай из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.
Количество рейсов из Москвы в Дубай авиаперевозчику удалось нарастить до 21 в неделю, в Пхукет и Хургаду — до 17 и 11 рейсов соответственно, в Бангкок, Шарм-эль-Шейх и Мале — до десяти перелетов в неделю.
Согласно новому, плотному расписанию, перелеты в Таиланд будут осуществляться из семи регионов РФ, включая Владивосток, Новосибирск, Красноярск.
Ранее стало известно о планах авиакомпаний группы закупить порядка 300 воздушных судов отечественного производства к 2030 году.