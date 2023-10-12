Аэрофлот объявил о расширении географии полетов на фоне проблем с двигателями у S7

Примечательно, что в обновленном расписании значатся дополнительные рейсы на Пхукет из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга и на Маврикий — из Москвы. Также стоит отметить, что из Москвы будет отправляться больше рейсов в Казахстан, чем ранее. Кроме того, новые перелеты планируется организовать в Дубай из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.