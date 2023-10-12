Александр Мясников поддержал гомеопатические методы лечения

Отношение доктора Мясникова к вопросу применения гомеопатии было известно и ранее. Он неоднократно подчеркивал, что данное направление отвергается многими незаслуженно, хотя является частью медицинской системы. Доктор советовал телезрителям изучать механизм действия таких средств, упоминая реальные примеры, подтверждающие их эффективность. Он приводил и такие аргументы, как включение гомеопатии в перечень направлений официальной медицины и ее большую популярность в таких странах мира, как Сингапур, Пакистан, Великобритания, Бразилия и США. Гомеопатические препараты активно назначаются педиатрами, гинекологами, неврологами и дерматологами, применяются для профилактики и лечения заболеваний дыхательной и других систем организма.