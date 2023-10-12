Александр Мясников поддержал гомеопатические методы лечения

Posted Сегодня, 19:58
Published Сегодня, 19:58
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
Известный теледоктор считает, что гомеопатические средства могут помочь детям справиться со стрессом и высокими учебными нагрузками на протяжении учебного года. Современные школьники часто жалуются на быстро возникающую усталость и вялость, при этом они могут часто болеть и проявлять чрезмерную раздражительность.
По словам Мясникова, нередко дети не в состоянии своими силами справиться со стрессовыми ситуациями. Во время одного из эфиров доктору задали вопрос — можно ли оказать ребенку помощь так, чтобы он сам преодолевал психологическое напряжение. В качестве эффективного способа борьбы со стрессом Мясников рекомендовал физическую нагрузку. Однако в наше время дети, как правило, выбирают электронные гаджеты вместо активного отдыха.
Известно, что не все лекарственные препараты, традиционно применяемые для борьбы со стрессовым состоянием, подходят детям — они практически всегда имеют ряд побочных эффектов и противопоказаний. Как сообщает rosbalt.ru, иногда лекарства могут нанести ребенку вред, к тому же некоторые из них провоцируют сонливость. Поэтому на помощь приходят гомеопатические средства. Мясников отметил, что эти препараты безвредны и имеют натуральное происхождение.
Отношение доктора Мясникова к вопросу применения гомеопатии было известно и ранее. Он неоднократно подчеркивал, что данное направление отвергается многими незаслуженно, хотя является частью медицинской системы. Доктор советовал телезрителям изучать механизм действия таких средств, упоминая реальные примеры, подтверждающие их эффективность. Он приводил и такие аргументы, как включение гомеопатии в перечень направлений официальной медицины и ее большую популярность в таких странах мира, как Сингапур, Пакистан, Великобритания, Бразилия и США. Гомеопатические препараты активно назначаются педиатрами, гинекологами, неврологами и дерматологами, применяются для профилактики и лечения заболеваний дыхательной и других систем организма.