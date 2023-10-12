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Болельщики придут на матч ФК «Уралец ТС» в Нижнем Тагиле с траурными повязками

Болельщики придут на матч ФК «Уралец ТС» в Нижнем Тагиле с траурными повязками

12 октября 2023, 14:00
Фото: Фото со страницы Евгения Ситникова
В Нижнем Тагиле на ближайший матч ФК «Уралец ТС» болельщики придут с траурными повязками. Таким образом тагильчане почтят память погибшего в ДТП спортсмена Евгения Ситникова. Ему было 33 года.

В той машине находилось еще три спортсмена. Один из них, Кирилл Кочетов, сейчас находится в коме. Сама авария произошла под Горнозаводском — на границе между Пермским краем и Свердловской областью, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Четыре спортсмена ехали на автомобиле Lada в два часа ночи. Они торопились в Нижний Тагил в спортклуб «Уралец-ТС». Внезапно на дороге появилась ГАЗель, произошло столкновение. Lada от удала отлетела на обочину и перевернулась, сообщает «КП-Пермь».

Евгений Ситников скончался на месте. Кирилла Кочетова увезли в реанимацию. Еще два спортсмена получили травмы, их отправили на амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста ФК «Уралец ТС» из Нижнего Тагила попали в ДТП. Помимо Кирилла Кочетова и Евгения Ситникова, в машине находились Денис Федорочев и Кирилл Мыльников.

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