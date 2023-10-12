Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры

Ранее исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин заявил, что на предприятии не хватает работников. Особенно кадровый голод стал заметен на фоне специальной военной операции и выполнения гособоронзаказа. К работе на заводе привлекают осужденных, а работники других говорили о том, что трудятся без выходных. Вместе с этим, с рабочих мест увольняют опытных работников, которые, как уверены защитники, якобы мешают предприятию своей профсоюзной деятельностью.