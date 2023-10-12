Директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК: заводы Нижнего Тагила перекупают друг у друга кадры

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Вопрос о поиске сотрудников главный кадровик ЕВРАЗ НТМК Юлия Ефименко задала экс-кандидату в мэры Эльвире Калугиной. На презентации последняя сообщила о намерении создать в городе предприятия пищевой промышленности и последующем создании большего количество рабочих мест для жителей Нижнего Тагила.
Вы предлагаете создать большое количество рабочих мест, производств. Вопрос — рабочие руки где будем брать? У нас демографическая яма имеет место быть. Наверняка, проживая в нашем городе, вы не можете избежать того внешнего шума, который создают два больших предприятия в городе, перекупая друг у друга персонал и переманивая. Абсолютно различных локаций привозя сюда работников, — заявила после речи выступающего представитель ЕВРАЗ НТМК Юлия Ефименко.
Ранее исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин заявил, что на предприятии не хватает работников. Особенно кадровый голод стал заметен на фоне специальной военной операции и выполнения гособоронзаказа. К работе на заводе привлекают осужденных, а работники других говорили о том, что трудятся без выходных. Вместе с этим, с рабочих мест увольняют опытных работников, которые, как уверены защитники, якобы мешают предприятию своей профсоюзной деятельностью.
Дефицит кадров отмечен и в других сферах. К примеру, дошкольные учреждения нуждаются в младших воспитателях, которые зачастую из-за условий труды и оплаты не хотят устраиваться в детские сады.
Вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова сообщила, что причиной кадрового голода на заводах является воспитание младшего поколения, которому не объясняют все плюсы работы на заводах. По ее мнению, родители должны мотивировать детей получать техническое образование. Также для школьников необходимо организовывать профориентационные занятия, где будут разъяснять плюсы современной промышленности, уверяет Кансафарова.