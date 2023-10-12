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Директор свердловского МФЦ Анастасия Девятых уволилась по своему желанию

Директор свердловского МФЦ Анастасия Девятых уволилась по своему желанию

12 октября 2023, 14:32
Фото: 1MI
Руководитель МФЦ Свердловской области Анастасия Девятых уволилась по собственному желанию.
Директор свердловского МФЦ Анастасия Девятых написала заявление об увольнении по собственному желанию, — сообщает Telegram-канал «Не для протокола».

В должности главы свердловского отделения многофункционального центра Девятых проработала три года — губернатор Евгений Куйвашев назначил ее в марте 2020 года, на тот момент она была помощницей вице-губернатора Олега Чемезова, курирующего МФЦ.

Тогда же в политических кругах разгорелся скандал: более 400 сотрудников центра призвали сохранить в должности тогдашнего директора МФЦ Наталью Змееву, которая осуществила трехлетнюю реформу центра предоставления госуслуг.

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