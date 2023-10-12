Эпидемиологические ограничения ввели в Нижнем Тагиле из-за ОРВИ

В числе прочего с 10 октября в Тагиле временно запрещены массовые мероприятия, введен запрет на посещение кружков, спортивных секций и учреждений допобразования. Мэрия также постановила своевременно отправлять на карантин школьные классы, в которых инфицировано 20 и более процентов детей. Администрациям всех образовательных учреждений поручено обеспечить регулярную влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами.