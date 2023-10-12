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Эпидемиологические ограничения ввели в Нижнем Тагиле из-за ОРВИ

Эпидемиологические ограничения ввели в Нижнем Тагиле из-за ОРВИ

12 октября 2023, 12:23
Фото: 1MI
Мэрия Нижнего Тагила ввела в городе санитарные ограничения из-за вспышки заболеваемости ОРВИ.
Ввести до особого распоряжения дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия на территории города Нижний Тагил, — говорится в постановлении администрации.

В числе прочего с 10 октября в Тагиле временно запрещены массовые мероприятия, введен запрет на посещение кружков, спортивных секций и учреждений допобразования. Мэрия также постановила своевременно отправлять на карантин школьные классы, в которых инфицировано 20 и более процентов детей. Администрациям всех образовательных учреждений поручено обеспечить регулярную влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Школы#Инфекция#Ограничения#Григорий Орлов
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