Эпидемиологические ограничения ввели в Нижнем Тагиле из-за ОРВИ

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Ввести до особого распоряжения дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия на территории города Нижний Тагил, — говорится в постановлении администрации.
В числе прочего с 10 октября в Тагиле временно запрещены массовые мероприятия, введен запрет на посещение кружков, спортивных секций и учреждений допобразования. Мэрия также постановила своевременно отправлять на карантин школьные классы, в которых инфицировано 20 и более процентов детей. Администрациям всех образовательных учреждений поручено обеспечить регулярную влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах.