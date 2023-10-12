Евгений Ройзман объявил о передаче всех своих музеев Екатеринбургу

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В разговоре с журналистами политик рассказал о своей встрече с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, побудившей его к такому решению.
Отвела меня в сторону и сказала: «Женя, то, что ты сделал с Музеем наива, последний раз делал в России Третьяков 125 лет назад». Имела в виду, что передал готовый музей, — сказал Евгений Ройзман.
Также оппозиционер привел высказывание директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который, по словам Ройзмана, пожелал ему передать Екатеринбургу Музей невьянской иконы, сообщает портал 66.ru.
*Включен в реестр иностранных агентов Минюста РФ