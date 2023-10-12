Евгений Ройзман объявил о передаче всех своих музеев Екатеринбургу

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* намерен передать в собственность уральской столицы три своих музея, учредителем которых он является. Речь идет о музее Миши Брусиловского, музее художников Екатеринбурга и музее Невьянской иконы.

В разговоре с журналистами политик рассказал о своей встрече с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, побудившей его к такому решению. Отвела меня в сторону и сказала: «Женя, то, что ты сделал с Музеем наива, последний раз делал в России Третьяков 125 лет назад». Имела в виду, что передал готовый музей, — сказал Евгений Ройзман. Также оппозиционер привел высказывание директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который, по словам Ройзмана, пожелал ему передать Екатеринбургу Музей невьянской иконы, сообщает портал 66.ru. *Включен в реестр иностранных агентов Минюста РФ Читайте также: Огромной буквой «Е» украсили набережную в центре Екатеринбурга Трансформаторная будка в Екатеринбурге превратилась в вагон метро Огромная инсталляция про любовь появилась в Екатеринбурге