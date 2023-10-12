tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Евгений Ройзман объявил о передаче всех своих музеев Екатеринбургу

Евгений Ройзман объявил о передаче всех своих музеев Екатеринбургу

12 октября 2023, 10:02
Фото: музей Невьянской иконы
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* намерен передать в собственность уральской столицы три своих музея, учредителем которых он является. Речь идет о музее Миши Брусиловского, музее художников Екатеринбурга и музее Невьянской иконы.

В разговоре с журналистами политик рассказал о своей встрече с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, побудившей его к такому решению.

Отвела меня в сторону и сказала: «Женя, то, что ты сделал с Музеем наива, последний раз делал в России Третьяков 125 лет назад». Имела в виду, что передал готовый музей, — сказал Евгений Ройзман.

Также оппозиционер привел высказывание директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который, по словам Ройзмана, пожелал ему передать Екатеринбургу Музей невьянской иконы, сообщает портал 66.ru.

*Включен в реестр иностранных агентов Минюста РФ

Читайте также:
Огромной буквой «Е» украсили набережную в центре ЕкатеринбургаТрансформаторная будка в Екатеринбурге превратилась в вагон метроОгромная инсталляция про любовь появилась в Екатеринбурге
#Искусство#Музей#Музеи#Изобразительное искусство#Оппозиция#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
Новый населенный пункт с 1500 жителей появится в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:10
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Сегодня, 08:02
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Вчера, 06:54
До 110 женщин трудоустроят в исправительном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:37
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Вчера, 03:34
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23