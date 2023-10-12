ФАС возбудила дело на «Уральскую сталь» из-за завышения цен

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:43
Нарушения были замечены в установке и поддержании высокой стоимости на стальные заготовки марки 2 и марки Т, которые необходимы для изготовления цельнокатаных колес, рассказали в пресс-службе УФАС по Свердловской области.
По итогам анализа показателей хозяйственной деятельности было установлено, что с конца 2022 года стоимость на заготовки подорожала на 40% при небольшом изменении себестоимости. В связи с этим в отношении организации возбудили уголовное дело.
Если вина компании будет признана, ей грозит административное наказание в виде штрафа.
Напомним, в сентябре 2023 года свердловское УФАС организовало проверку повышения стоимости дизельного топлива и бензина. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, ведомство примет соответствующие меры.