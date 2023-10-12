Футболисты из Нижнего Тагила попали в аварию. Один находится в коме

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Авария произошла в ночь с 11 на 12 октября на трассе Пермь-Екатеринбург. В машине находилось четверо футболистов — Кирилл Кочетов, Денис Федорочев, Кирилл Мыльников и Евгений Ситников. Евгений погиб на месте.
Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести, — рассказали в спортивном клубе.
Пока никаких подробностей у представителей ФК нет. Коллеги Евгения Ситникова выразили глубокие соболезнования его семье.
Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вся команда и болельщики скорбят вместе с вами, — написали представители ФК.