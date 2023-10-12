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Четыре футболиста из Нижнего Тагила разбились на трассе

Футболисты из Нижнего Тагила попали в аварию. Один находится в коме

12 октября 2023, 07:17
Фото: 1MI

Четыре футболиста из Нижнего Тагила разбились на трассе

Четыре футболиста ФК «Уралец ТС» из Нижнего Тагила попали в ДТП. Трое из них находятся в больнице, а один погиб на месте.

Авария произошла в ночь с 11 на 12 октября на трассе Пермь-Екатеринбург. В машине находилось четверо футболистов — Кирилл Кочетов, Денис Федорочев, Кирилл Мыльников и Евгений Ситников. Евгений погиб на месте.

Фото: ФК «Уралец ТС»
Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести, — рассказали в спортивном клубе.

Пока никаких подробностей у представителей ФК нет. Коллеги Евгения Ситникова выразили глубокие соболезнования его семье.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вся команда и болельщики скорбят вместе с вами, — написали представители ФК.
Стали известны подробности ДТП с участием автобуса и пешехода под Полевским
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