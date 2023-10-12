Грузовая машина застряла под мостом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
По словам водителя, во время движения кузов машины стал самопроизвольно подниматься, в связи с чем произошло столкновение с мостовой конструкцией. Мужчина в аварии не пострадал, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Угрозы обрушения моста нет, железнодорожное сообщение не нарушено. Сотрудники ГИБДД, приехавшие на место ДТП, провели проверку. В отношении водителя составлен протокол за повреждение сооружения, а также проведут процедуру освидетельствования на состояние опьянения.
Напомним, в Екатеринбурге автомобиль Mercedes столкнулся с BMW, после чего влетел в забор и рухнул с моста.