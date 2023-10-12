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Грузовая машина застряла под мостом в Екатеринбурге

Грузовая машина застряла под мостом в Екатеринбурге

12 октября 2023, 05:13
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге грузовик FAV застрял под надземным железнодорожным путепроводом. ДТП случилось вечером 11 октября 2023 года.

По словам водителя, во время движения кузов машины стал самопроизвольно подниматься, в связи с чем произошло столкновение с мостовой конструкцией. Мужчина в аварии не пострадал, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Угрозы обрушения моста нет, железнодорожное сообщение не нарушено. Сотрудники ГИБДД, приехавшие на место ДТП, провели проверку. В отношении водителя составлен протокол за повреждение сооружения, а также проведут процедуру освидетельствования на состояние опьянения.

Напомним, в Екатеринбурге автомобиль Mercedes столкнулся с BMW, после чего влетел в забор и рухнул с моста.

Появилось видео падения автомобиля с моста в Екатеринбурге
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#Происшествия#Проверка#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#ЧП#Грузовик#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Путепровод#Авария#Инцидент#Водитель грузовика
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