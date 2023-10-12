Хлеб и чай подешевели в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Так, килограмм черного байхового чая можно было в среднем приобрести за 1192,24 рубля (-0,94%), а пшеничного хлеба — за 90,33 рубля (-0,4%).
Также пока продолжает дешеветь борщевой набор. Картофель стоил 25,8 рубля (-4,99), капуста — 27,93 рубля (-3,54%). Репчатый лук свердловчане покупали за 30,14 рубля (-3,44%), а морковь — за 37,84 рубля (6,57%). Среди подорожавших овощей, согласно данным Свердловскстата, значатся лишь помидоры. Их стоимость за килограмм увеличилась до 153,40 рубля (+5,64%).
Кроме того, в цене прибавили и другие продукты питания. Например, стоимость литра молока за неделю возросла до 64,09 рубля (+1,78%). Десяток яиц стоил 83,05 рубля (+2,15%), килограмм сахара — 74,58 рубля (+0,14%), а соли — 15,72 рубля (+0,56%). Еще подорожали мясо, курица, рыба, сыры, печенье, гречка, вермишель и бананы.