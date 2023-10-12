Хлеб и чай подешевели в Свердловской области

Кроме того, в цене прибавили и другие продукты питания. Например, стоимость литра молока за неделю возросла до 64,09 рубля (+1,78%). Десяток яиц стоил 83,05 рубля (+2,15%), килограмм сахара — 74,58 рубля (+0,14%), а соли — 15,72 рубля (+0,56%). Еще подорожали мясо, курица, рыба, сыры, печенье, гречка, вермишель и бананы.