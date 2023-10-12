Капуста и морковь больше всего подорожали за год в Свердловской области

Между тем, некоторые продукты все же подешевели, выяснила редакция TagilCity.ru. Например, литр молока в Свердловской области в среднем стоил в начале осени 61,56 рубля (-7,62%), подсолнечного масла — 126,91 рубля (-3,23%). Килограмм муки свердловчане приобретали за 46,68 рубля (-10,87%), гречневой крупы — за 98,97 рубля (-26,92%). Также в цене снизились соль, рис, пшено и вермишель.