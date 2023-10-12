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Капуста и морковь больше всего подорожали за год в Свердловской области

Капуста и морковь больше всего подорожали за год в Свердловской области

12 октября 2023, 10:40
С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года в Свердловской области больше всего в цене прибавили морковь и капуста.

Согласно данным Свердловскстата, свежая белокочанная капуста в сентябре стоила 29,63 рубля. Это на 55,32% больше, чем годом ранее. Килограмм моркови обходился жителям региона в 40,03 рубля (+37.32%). Репчатый лук подорожал до 31,9 рубля (+26,84%), а картофель — до 27,04 рубля (+11,28%).

Десяток яиц покупатели могли приобрести за 81,02 рубля (+12,46%), килограмм пшеничного хлеба и булочных изделий стоил 90,64 рубля (+3,15%), а яблок — 128,83 рубля (+23,49%). Кроме того, подорожали мясо, курица, рыба, сахар и чай.

Между тем, некоторые продукты все же подешевели, выяснила редакция TagilCity.ru. Например, литр молока в Свердловской области в среднем стоил в начале осени 61,56 рубля (-7,62%), подсолнечного масла — 126,91 рубля (-3,23%). Килограмм муки свердловчане приобретали за 46,68 рубля (-10,87%), гречневой крупы — за 98,97 рубля (-26,92%). Также в цене снизились соль, рис, пшено и вермишель.

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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Подорожание#Евгения Сафина
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