Капуста и морковь больше всего подорожали за год в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Согласно данным Свердловскстата, свежая белокочанная капуста в сентябре стоила 29,63 рубля. Это на 55,32% больше, чем годом ранее. Килограмм моркови обходился жителям региона в 40,03 рубля (+37.32%). Репчатый лук подорожал до 31,9 рубля (+26,84%), а картофель — до 27,04 рубля (+11,28%).
Десяток яиц покупатели могли приобрести за 81,02 рубля (+12,46%), килограмм пшеничного хлеба и булочных изделий стоил 90,64 рубля (+3,15%), а яблок — 128,83 рубля (+23,49%). Кроме того, подорожали мясо, курица, рыба, сахар и чай.
Между тем, некоторые продукты все же подешевели, выяснила редакция TagilCity.ru. Например, литр молока в Свердловской области в среднем стоил в начале осени 61,56 рубля (-7,62%), подсолнечного масла — 126,91 рубля (-3,23%). Килограмм муки свердловчане приобретали за 46,68 рубля (-10,87%), гречневой крупы — за 98,97 рубля (-26,92%). Также в цене снизились соль, рис, пшено и вермишель.