Кладовщик завода в Екатеринбурге отдал аферистам более 3 миллионов рублей

Некоторое время назад мужчине позвонил неизвестный и, назвавшись сотрудником одного из мобильных провайдеров, сообщил о том, что необходимо продлить договор. После этого екатеринбуржцу пришли коды, которые он назвал незнакомцу. Далее собеседник сказал, что он является мошенником и взломал аккаунт мужчины на Госуслугах, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.