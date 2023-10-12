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Кладовщик завода в Екатеринбурге отдал аферистам более 3 миллионов рублей

Кладовщик завода в Екатеринбурге отдал аферистам более 3 миллионов рублей

12 октября 2023, 11:11
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга, работающий кладовщиком на заводе, перевел мошенникам 3,2 миллиона рублей.

Некоторое время назад мужчине позвонил неизвестный и, назвавшись сотрудником одного из мобильных провайдеров, сообщил о том, что необходимо продлить договор. После этого екатеринбуржцу пришли коды, которые он назвал незнакомцу. Далее собеседник сказал, что он является мошенником и взломал аккаунт мужчины на Госуслугах, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

После этого горожанин попытался зайти в аккаунт, но не смог, и связался с горячей линией Госуслуг, где его соединили якобы с сотрудником ЦБ. «Сотрудник Центробанка» в свою очередь заявил, что на имя мужчины поданы несколько заявок на кредиты. Чтобы предотвратить мошенничество, нужно оформить «зеркальные кредиты».

Екатеринбуржец купил телефон, в котором есть функция бесконтактной оплаты, установил приложение Mir Pay и через терминалы оплаты перевел на «безопасные счета» 3,2 миллиона рублей. Позже, сообразив, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудница вуза отдала злоумышленникам более миллиона рублей.

Доцент вуза в Екатеринбурге перевела аферистам более миллиона рублей
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