Кладовщик завода в Екатеринбурге отдал аферистам более 3 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Некоторое время назад мужчине позвонил неизвестный и, назвавшись сотрудником одного из мобильных провайдеров, сообщил о том, что необходимо продлить договор. После этого екатеринбуржцу пришли коды, которые он назвал незнакомцу. Далее собеседник сказал, что он является мошенником и взломал аккаунт мужчины на Госуслугах, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
После этого горожанин попытался зайти в аккаунт, но не смог, и связался с горячей линией Госуслуг, где его соединили якобы с сотрудником ЦБ. «Сотрудник Центробанка» в свою очередь заявил, что на имя мужчины поданы несколько заявок на кредиты. Чтобы предотвратить мошенничество, нужно оформить «зеркальные кредиты».
Екатеринбуржец купил телефон, в котором есть функция бесконтактной оплаты, установил приложение Mir Pay и через терминалы оплаты перевел на «безопасные счета» 3,2 миллиона рублей. Позже, сообразив, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудница вуза отдала злоумышленникам более миллиона рублей.