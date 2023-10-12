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Кондуктор заплатит 100 тысяч за избиение инвалида в Екатеринбурге

Кондуктор заплатит 100 тысяч за избиение пенсионера-инвалида в автобусе Екатеринбурга

12 октября 2023, 08:41
Фото: 1MI

Кондуктор заплатит 100 тысяч за избиение инвалида в Екатеринбурге

В автобусе в Екатеринбурге произошла драка между кондуктором и пенсионером-инвалидом. Делом заинтересовалась прокуратура. В результате пенсионер добился компенсации с кондуктора и перевозчика.

Известно, что в результате того ЧП инвалид травмировался. Стычка в автобусе произошла 11 апреля 2023 года примерно в 17:00. Пенсионер ехал на автобусе от остановки «Цирк» до остановки «Сергея Есенина». К нему подошел кондуктор и попросил оплатить проезд, сообщает региональная прокуратура.

Однако транспортная карта инвалида оказалась в «стоп-листе». Поэтому он решил выйти на ближайшей остановке. Однако кондуктор закрыла ему проход. В тоже время другой пассажир предложил дедушке купить ему билет. Но кондуктор продолжил препятствовать всем действиям.

В какой-то момент он ударил дедушку в область брови. Пенсионер упал лицом вниз, у него началось кровотечение.

В результате кондуктора оштрафовали на пять тысяч рублей, возбудив в отношении него административное дело. Затем с кондуктора в пользу пенсионера взыскали 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Еще 50 тысяч рублей пенсионеру заплатил перевозчик.

Ранее в Каменске-Уральском перевозчик заплатил 55 тысяч рублей за высадку детей из автобуса.

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#Происшествия#Прокуратура#Административное дело#Перевозчик#Остановка#Драка#Екатеринбург#Кондуктор#Стоп-лист#Моральная компенсация#Дарья Сорокина#Пенсионер-инвалид#Транспортная карта
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