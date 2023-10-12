Кондуктор заплатит 100 тысяч за избиение пенсионера-инвалида в автобусе Екатеринбурга

Однако транспортная карта инвалида оказалась в «стоп-листе». Поэтому он решил выйти на ближайшей остановке. Однако кондуктор закрыла ему проход. В тоже время другой пассажир предложил дедушке купить ему билет. Но кондуктор продолжил препятствовать всем действиям.