Кондуктор заплатит 100 тысяч за избиение пенсионера-инвалида в автобусе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Известно, что в результате того ЧП инвалид травмировался. Стычка в автобусе произошла 11 апреля 2023 года примерно в 17:00. Пенсионер ехал на автобусе от остановки «Цирк» до остановки «Сергея Есенина». К нему подошел кондуктор и попросил оплатить проезд, сообщает региональная прокуратура.
Однако транспортная карта инвалида оказалась в «стоп-листе». Поэтому он решил выйти на ближайшей остановке. Однако кондуктор закрыла ему проход. В тоже время другой пассажир предложил дедушке купить ему билет. Но кондуктор продолжил препятствовать всем действиям.
В какой-то момент он ударил дедушку в область брови. Пенсионер упал лицом вниз, у него началось кровотечение.
В результате кондуктора оштрафовали на пять тысяч рублей, возбудив в отношении него административное дело. Затем с кондуктора в пользу пенсионера взыскали 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Еще 50 тысяч рублей пенсионеру заплатил перевозчик.
Ранее в Каменске-Уральском перевозчик заплатил 55 тысяч рублей за высадку детей из автобуса.