Мэрия Серова заплатит 150 тысяч штрафа за нарушение пожарной безопасности

В 14 населенных пунктах не было сигнального оповещения в случае пожара. Также не везде были выполнены противопожарные минерализованные полосы. По итогам проверки в ведомстве составили протокол об административном нарушении и выписали штраф мэрии в размере 150 тысяч рублей.