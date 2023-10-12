tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Мэрия Серова заплатит 150 тысяч штрафа за нарушение пожарной безопасности

Мэрия Серова заплатит 150 тысяч штрафа за нарушение пожарной безопасности

12 октября 2023, 09:24
Фото: 1MI
В Серове городская администрация заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за выявленные нарушения пожарной безопасности в ходе проверки пожарного надзора.

Так, почти 10 пожарных водоемов в городе и нескольких поселках находятся в неисправном состоянии. Некоторые пожарные гидранты были демонтированы. Также в населенных пунктах были обнаружены мусорные свалки и горючие отходы, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В 14 населенных пунктах не было сигнального оповещения в случае пожара. Также не везде были выполнены противопожарные минерализованные полосы. По итогам проверки в ведомстве составили протокол об административном нарушении и выписали штраф мэрии в размере 150 тысяч рублей.

Администрация Серова обратилась в суд с просьбой отменить принятое решение. Однако суд оставил постановление в силе.

Напомним, в Екатеринбурге областная прокуратура пришла с проверкой в городскую администрацию. Мероприятие будет проходить до 26 октября 2023 года.

Прокуратура нагрянула с проверкой в мэрию Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Строители моста в Нижнем Тагиле выплатят 100 тысяч за отсутствие рабочих на местеФАС возбудила дело на «Уральскую сталь» из-за завышения ценВ Красноуральске мужчина добился получения квартиры через суд
#Общество#Проверка#Пожар#Суд#Нарушение#Администрация#Штраф#Протокол#Пожарная безопасность#Постановление#Серов#Мэрия#Нарушения#Пожарный надзор#Решение#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Новый населенный пункт с 1500 жителей появится в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:10
Супруг пострадавшей в Нижнем Тагиле сапбордистки рассказал о ходе следствия
Сегодня, 08:02
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Вчера, 06:54
До 110 женщин трудоустроят в исправительном центре на ГГМ в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:37
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Вчера, 03:34
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23