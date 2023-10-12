Мэрия Серова заплатит 150 тысяч штрафа за нарушение пожарной безопасности

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Так, почти 10 пожарных водоемов в городе и нескольких поселках находятся в неисправном состоянии. Некоторые пожарные гидранты были демонтированы. Также в населенных пунктах были обнаружены мусорные свалки и горючие отходы, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
В 14 населенных пунктах не было сигнального оповещения в случае пожара. Также не везде были выполнены противопожарные минерализованные полосы. По итогам проверки в ведомстве составили протокол об административном нарушении и выписали штраф мэрии в размере 150 тысяч рублей.
Администрация Серова обратилась в суд с просьбой отменить принятое решение. Однако суд оставил постановление в силе.
Напомним, в Екатеринбурге областная прокуратура пришла с проверкой в городскую администрацию. Мероприятие будет проходить до 26 октября 2023 года.