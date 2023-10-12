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Published Сегодня, 12:01

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Updated Сегодня, 12:03

На рубль за месяц подешевело молоко в Свердловской области

На рубль за месяц подешевело молоко в Свердловской области

12 октября 2023, 12:01
Фото: 1MI
В сентябре 2023 года в Свердловской области литр молока в среднем стоил 61,56 рубля. Это на 1,03 рубля дешевле, чем в августе.

В январе 2023 года продукт жители региона могли приобрести за 66,89 рубля. За девять месяцев цена на литр упала на 5,33 рубля.

Однако в сентябре стоимость молока отличалась в разных крупных городах Свердловской области. Больше всего за него платили жители Каменска-Уральского (65,68 рубля). На второй строчке по наибольшей стоимости находится Серов (64,83 рубля).

Далее, согласно статистике, следуют Нижний Тагил (63,32 рубля) и Первоуральск (60,14 рубля). Дешевле всего молоко обходилось екатеринбуржцам (59,43 рубля).

Напомним, за год капуста в Свердловской области подорожала более чем на 55%.

Капуста и морковь больше всего подорожали за год в Свердловской области
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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Стоимость#Молоко#Евгения Сафина
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