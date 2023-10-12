На рубль за месяц подешевело молоко в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В январе 2023 года продукт жители региона могли приобрести за 66,89 рубля. За девять месяцев цена на литр упала на 5,33 рубля.
Однако в сентябре стоимость молока отличалась в разных крупных городах Свердловской области. Больше всего за него платили жители Каменска-Уральского (65,68 рубля). На второй строчке по наибольшей стоимости находится Серов (64,83 рубля).
Далее, согласно статистике, следуют Нижний Тагил (63,32 рубля) и Первоуральск (60,14 рубля). Дешевле всего молоко обходилось екатеринбуржцам (59,43 рубля).
Напомним, за год капуста в Свердловской области подорожала более чем на 55%.