Нападением на врачей травмпункта в Екатеринбурге займется СК

Как ранее писало TagilCity.ru, молодой человек в нетрезвом состоянии зашёл в травматологию, где начал громко включать музыку и распивать напиток из бутылки. После нескольких замечаний сделать потише, парень ворвался в медкабинет и напал на врача, который в этот момент перевязывал рану пациенту.