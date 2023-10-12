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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Нападением на врачей травмпункта в Екатеринбурге займется СК

Нападением на врачей травмпункта в Екатеринбурге займется СК

12 октября 2023, 16:03
Фото: 1MI
Следственный комитет России организовал проверку инцидента с избиением врачей пьяным дебоширом в травмпункте 2-й Центральной городской больницы, сообщает ведомство.
Следователем Следственного комитета России выясняются все обстоятельства случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение, — сказано в официальном сообщении.

Напомним, инцидент произошел 11 октября в 19 часов на улице Челюскинцев в Екатеринбурге.

Как ранее писало TagilCity.ru, молодой человек в нетрезвом состоянии зашёл в травматологию, где начал громко включать музыку и распивать напиток из бутылки. После нескольких замечаний сделать потише, парень ворвался в медкабинет и напал на врача, который в этот момент перевязывал рану пациенту.

У специалиста диагностированы перелом носа, множественные ушибы и ссадины. Хулиган также разбил бутылку о голову пожилого сотрудника больницы, который пытался его остановить, после чего сбежал. Подозреваемого разыскивает полиция.

#Следственный комитет#Проверка#Полиция#Криминал#ЧП#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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