Нападением на врачей травмпункта в Екатеринбурге займется СК

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Следователем Следственного комитета России выясняются все обстоятельства случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение, — сказано в официальном сообщении.
Напомним, инцидент произошел 11 октября в 19 часов на улице Челюскинцев в Екатеринбурге.
Как ранее писало TagilCity.ru, молодой человек в нетрезвом состоянии зашёл в травматологию, где начал громко включать музыку и распивать напиток из бутылки. После нескольких замечаний сделать потише, парень ворвался в медкабинет и напал на врача, который в этот момент перевязывал рану пациенту.
У специалиста диагностированы перелом носа, множественные ушибы и ссадины. Хулиган также разбил бутылку о голову пожилого сотрудника больницы, который пытался его остановить, после чего сбежал. Подозреваемого разыскивает полиция.