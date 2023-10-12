Названа вероятная причина приезда главы МВД России Колокольцева в Екатеринбург

Posted 12 октября, 11:17
Published 12 октября, 11:17
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Колокольцев летит с внеплановой проверкой из-за кадровой составляющей — в свердловском главке дичайший некомплект, — сообщает источник URA.ru.
По информации собеседника агентства, дефицит кадров в свердловской полиции не удалось остановить даже повышением зарплат. Нехватку сотрудников в МВД источник назвал «катастрофической» и заявил, что похожей ситуации нет ни в одном российском регионе.
Ранее в екатеринбургской полиции заявили, что для обеспечения нормальной работы ППС подразделению необходимо удвоить количество сотрудников.