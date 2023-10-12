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Posted 12 октября, 11:17

Published 12 октября, 11:17

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Названа вероятная причина приезда главы МВД России Колокольцева в Екатеринбург

Названа вероятная причина приезда главы МВД России Колокольцева в Екатеринбург

12 октября 2023, 11:17
Фото: 1MI
Руководитель федерального управления МВД Владимир Колокольцев приедет в Екатеринбург с рабочим визитом и, вероятно, поучаствует в открытии дома для полицейских. Другой причиной называется неукомплектованность штата местной полиции.
Колокольцев летит с внеплановой проверкой из-за кадровой составляющей — в свердловском главке дичайший некомплект, — сообщает источник URA.ru.

По информации собеседника агентства, дефицит кадров в свердловской полиции не удалось остановить даже повышением зарплат. Нехватку сотрудников в МВД источник назвал «катастрофической» и заявил, что похожей ситуации нет ни в одном российском регионе.

Ранее в екатеринбургской полиции заявили, что для обеспечения нормальной работы ППС подразделению необходимо удвоить количество сотрудников.

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#Полиция#МВД#Силовики#Екатеринбург#Дефицит кадров#Григорий Орлов#Дефицит персонала
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