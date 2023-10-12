О гололеде предупредили спасатели жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Также ожидаются гололедные явления. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.
Отмечается, что такие погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки. В связи с этим автомобилистов и пешеходов призвали к осторожности и внимательности.
Если ЧП все же произошло, звонить следует по телефонам 101 или 112.
Напомним, что в выходные в Нижнем Тагиле ожидается ветреная и дождливая погода. В оба дня столбики термометров дне не будут превышать +8 градусов.