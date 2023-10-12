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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

О гололеде предупредили спасатели жителей Свердловской области

О гололеде предупредили спасатели жителей Свердловской области

12 октября 2023, 10:37
Фото: 1MI
В Свердловской области 13 октября ожидается гололед, а также ветреная погода с порывами до 17 метров в секунду.

Также ожидаются гололедные явления. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.

Отмечается, что такие погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки. В связи с этим автомобилистов и пешеходов призвали к осторожности и внимательности.

Если ЧП все же произошло, звонить следует по телефонам 101 или 112.

Напомним, что в выходные в Нижнем Тагиле ожидается ветреная и дождливая погода. В оба дня столбики термометров дне не будут превышать +8 градусов.

Дождь и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Пешеходы#Погода#Гололед#ЧП#Телефоны#Автомобилисты#Дарья Сорокина#Живая природа#Ветреная погода#Дождливая погода
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