tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Отдых за 4 тысячи: отели Свердловской области держат цены на ноябрь «в узде»

Отдых за 4 тысячи: отели Свердловской области держат цены на ноябрь «в узде»

12 октября 2023, 07:58
Фото: 1MI
Реклама. ПАО «МТС» . erid: LjN8KLCyh
Сервисы МТС Travel и Bronevik проанализировали ранние бронирования на праздничные выходные в начале ноября. В число городов, пользующихся повышенным спросом у туристов, попал и Екатеринбург. Цены на гостиничные номера стимулируют туристов к путешествиям даже поздней осенью.

Средняя стоимость размещения в отелях и гостиницах по России на ноябрьские выходные составляет 4 800 рублей в сутки. Она превышает среднюю цену по стране в обычные выходные в конце октября всего на 3% или, примерно, на 100 рублей. Такая ценовая политика способствует росту спроса на туристическое жилье в полтора раза по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики МТС.

В число городов-лидеров бронирований на длинные ноябрьские выходные входят:

  • Санкт-Петербург — 5200 руб/сут,
  • Москва — 5900 руб/сут,
  • Мурманск (сезон северного сияния) — 4700 руб/сут,
  • Казань — 6100 руб/сут,
  • Нижний Новгород — 5100 руб/сут,
  • Владикавказ — 3700 руб/сут,
  • Екатеринбург — 3900 руб/сут,
  • Калининград — 4300 руб/сут.

Почти две трети, или 60% сделанных бронирований приходится на отели. Из них больше всего (41%) бронирований — категории «4 звезды», еще 36% — категории «3 звезды». На пятизвездочные предложения приходится 8% от всех бронирований в отелях.

Специалисты МТС Travel проанализированы количество бронирований в сегменте b2c — самостоятельные путешественники — в периоды с 3 по 6 ноября в 2022 и 2023 годах.

МТС Travel входит в цифровую экосистему МТС и создает новые возможности для путешественников по России и миру. В сервис входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн журнал, а также портал «Тонкости туризма».

#Аналитика#Россия#Отдых#Свердловская область#Выходные#Туристы#Путешествия#Гостиницы#МТС#Отели#День народного единства#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Вчера, 06:54
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
10 октября, 07:00
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
9 октября, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Вчера, 03:34
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46