Отдых за 4 тысячи: отели Свердловской области держат цены на ноябрь «в узде»

Средняя стоимость размещения в отелях и гостиницах по России на ноябрьские выходные составляет 4 800 рублей в сутки. Она превышает среднюю цену по стране в обычные выходные в конце октября всего на 3% или, примерно, на 100 рублей. Такая ценовая политика способствует росту спроса на туристическое жилье в полтора раза по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики МТС.