Отдых за 4 тысячи: отели Свердловской области держат цены на ноябрь «в узде»

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Средняя стоимость размещения в отелях и гостиницах по России на ноябрьские выходные составляет 4 800 рублей в сутки. Она превышает среднюю цену по стране в обычные выходные в конце октября всего на 3% или, примерно, на 100 рублей. Такая ценовая политика способствует росту спроса на туристическое жилье в полтора раза по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики МТС.
В число городов-лидеров бронирований на длинные ноябрьские выходные входят:
Почти две трети, или 60% сделанных бронирований приходится на отели. Из них больше всего (41%) бронирований — категории «4 звезды», еще 36% — категории «3 звезды». На пятизвездочные предложения приходится 8% от всех бронирований в отелях.
Специалисты МТС Travel проанализированы количество бронирований в сегменте b2c — самостоятельные путешественники — в периоды с 3 по 6 ноября в 2022 и 2023 годах.
МТС Travel входит в цифровую экосистему МТС и создает новые возможности для путешественников по России и миру. В сервис входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн журнал, а также портал «Тонкости туризма».